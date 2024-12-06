В МИД Украины ответили на обвинения Ирана в поддержке терроризма в Сирии

МИД Украины отвергло обвинения Ирана в причастности к обострению в Сирии. В ведомстве отметили, что ответственность за конфликт несут именно Россия и Иран, поддерживающие режим Башара Асада.

Украина решительно опровергает обвинения Ирана относительно ее якобы участия в эскалации конфликта в Сирии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента "РБК-Украина" на пресс-конференции спикера МИД Украины Георгия Тихого.

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В чем Иран обвиняет Украину

Министерство иностранных дел Ирана призвало Украину прекратить поддержку "террористических группировок" в Сирии, назвав действия Киева грубым нарушением международных обязательств. Там заявили, что Украина подрывает приверженность по борьбе с терроризмом.

По информации издания Mehr News, такие обвинения Украине высказал Моджтаба Дамирчилу, помощник министра иностранных дел Ирана и генеральный директор департамента Евразии в Министерстве иностранных дел.

По версии Ирана, Украина оказывает поддержку "террористическим группировкам в Сирии", продавая им американское оружие, и Тегеран требует "немедленно прекратить" такие действия.

Тегеран, впрочем, не принял во внимание собственное сотрудничество с Россией, которая грубо нарушает международное право и радикальными исламистскими группировками, вроде ХАМАС или "Хезболлы".

Как ответили в МИД Украины

Причиной нынешнего кризиса в Сирии, как подчеркивает украинский МИД, являются действия режима Башара Асада, а ответственность за это несут Россия и Иран.

Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за многолетнее ухудшение ситуации с безопасностью в Сирии. А вообще причиной ситуации, которая есть сегодня в Сирии, являются преступления режима Асада. Не надо смещать акценты,

– заявил Тихий.

Он также обратил внимание на военный аспект ситуации, что демонстрирует слабость России. По его словам, значительные потери россиян в Украине заставили Москву вывести большую часть своих войск и техники из Сирии. Это привело к существенному ослаблению позиций сирийской армии и отступлениям российских военных группировок.

Он отметил, что это признак слабости России, которую "мы во многих местах мира увидим". Чисто с военной точки зрения видно, что Россия значительно ослаблена из-за войны в Украине и не может вести боевые действия на два фронта.