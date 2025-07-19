Вражеская атака по Украине, взрывы в ряде областей: хронология 1242 дня войны

Страна-агрессор Россия ночью 19 июля снова атаковала территорию Украины. Наши защитники дают противнику отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 19 июля, сообщает 24 Канал.

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