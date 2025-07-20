О ситуации на фронте, последствия атак российских сил по Украине, и вообще главные события этих суток 20 июля – сообщает 24 Канал.
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Что произошло за сутки?
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, российские военные продвинулись возле Котляровки на Покровском направлении, Поддубного на Новопавловском направлении, Новониколаевки, Верхнекаменского и Федоровки. В результате атаки на одном из предприятий возник пожар. Кроме этого, ранен мужчина, горит дом, есть возгорание на открытой территории. Также повреждены частные дома. Другие последствия устанавливаются.
Россияне продвинулись в Донецкой области
Запорожье было под массированной атакой российских дронов и ракет
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, российские военные продвинулись возле Котляровки на Покровском направлении, Поддубного на Новопавловском направлении, Новониколаевки, Верхнекаменского и Федоровки.
В результате атаки на одном из предприятий возник пожар. Кроме этого, ранен мужчина, горит дом, есть возгорание на открытой территории. Также повреждены частные дома. Другие последствия устанавливаются.