О ситуации на фронте, последствия атак российских сил по Украине, и вообще главные события этих суток 20 июля – сообщает 24 Канал.

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Что произошло за сутки?