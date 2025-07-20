Про ситуацію на фронті, наслідки атак російських сил по Україні, і загалом головні події цієї доби 20 липня – повідомляє 24 Канал.

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Що сталося за добу?