Россияне подняли свои флаги в Украинске: карта боевых действий по состоянию на 18 сентября

Силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян на Востоке. Самыми горячими направлениями остаются Покровское и Кураховское.

За прошедшие сутки произошли 194 боевых столкновения. Вчера враг сбросил на украинские позиции 120 КАБов, совершил 4800 обстрелов, из них 154 – из реактивных систем залпового огня.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении состоялся один бой в районе населенного пункта Волчанск.

Обстановка в Волчанске: смотрите на карте

На Купянском направлении – 13 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.

Силы обороны противостояли оккупантам в районе Колесниковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться неподалеку Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.

Россияне наступали в районе Чернещины: смотрите на карте

На Северском направлении украинские защитники отражали 2 штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Выемки.

Противник штурмовал Выемку: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 10 раз вблизи Часового Яра, Ступочок, Клищеевки и Белой Горы. Ситуация контролируемая.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении противник, при поддержке авиации, совершил 15 атак неподалеку Щербиновки, Торецка, Дачного и Нелиповки.

Россияне атаковали Щербиновку: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отражали 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Гродовки, Новоторецкого, Новогродовки, Николаевки, Украинская, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки и Новогродовки.

Какая ситуация в Украинской: смотрите на карте

Обратите внимание! По данным ISW, российские оккупационные войска продвинулись на восток и юго-восток от Покровска в Донецкой области. Захватчики из 144-й мотострелковой бригады армии России подняли несколько своих тряпок-триколоров в населенном пункте Украинск.

Оккупанты активно пытаются продвинуться возле Гродовки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 49 атак в направлении Цукурино, Желанного Первого, Горняка, Катериновки, Георгиевки и Константиновки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Враг атаковал возле Цукурино: смотрите на карте

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть атак наших позиций неподалеку Угледара и Новоукраинки.

Враг атаковал возле Угледара: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении противник совершил 2 безуспешные наступления в районе населенного пункта Гуляйполе.

Неудачные выступления россиян в районе Гуляйполе: смотрите на карте

На Ореховском направлении состоялось восемь безуспешных для врага боевых столкновений неподалеку Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Щербаков.

Бои возле Малой Токмачки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении четыре попытки врага захватить наши позиции успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.