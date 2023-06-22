Масштабная ночная тревога, оккупанты атаковали Кривой Рог: хронология 484 дня войны

По состоянию на 22 июня длится 484-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Воины ВСУ наносят врагу колоссальные потери и продвигаются вперед, освобождая населенные пункты.

Российские оккупанты не имеют никаких шансов на временно оккупированных территориях. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность местных жителей. На многих направлениях фронта продолжаются масштабные бои за нашу жизнь и свободу. О важнейших событиях дня читайте в материале 24 Канала.

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В ОК "Юг" рассказали, что оккупанты атаковали Одесскую область "Шахедами". Сбить удалось 3 из них. Однако, к сожалению, есть попадания.Российские оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами типа Х-22. В городе раздались взрывы. Детали пока не раскрывают.В Киеве и в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно пройти в укрытие. Впоследствии Воздушные силы ВСУ отметили, что к акватории Азовского моря близится российская стратегическая авиация.