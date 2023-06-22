Масштабная ночная тревога, оккупанты атаковали Кривой Рог: хронология 484 дня войны
22 июня 2023, 06:19Читати новину українською
По состоянию на 22 июня длится 484-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Воины ВСУ наносят врагу колоссальные потери и продвигаются вперед, освобождая населенные пункты.
Российские оккупанты не имеют никаких шансов на временно оккупированных территориях. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность местных жителей. На многих направлениях фронта продолжаются масштабные бои за нашу жизнь и свободу. О важнейших событиях дня читайте в материале 24 Канала.
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