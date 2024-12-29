О главных событиях дня по состоянию на 29 декабря, ситуацию на фронте, украинской политической и международной арене, рассказывает 24 Канал.
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В Южной Корее крушение потерпел пассажирский самолет:
В Южной Корее разбился самолет авиакомпании Jeju Air во время посадки в аэропорту Муан.
На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа, спасательная операция продолжается.
Выжить удалось только двум людям.
Какие изменения произошли на фронте: обзор от Института изучения войны
По данным ISW, ВСУ отбили позиции в центральной и северной части Торецка, а российские силы продвинулись на запад от города. Российские войска также имеют продвижение к восточной окраине Кураховской ТЭС, вблизи Кременной и Северска.