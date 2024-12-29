Про головні події дня станом на 29 грудня, ситуацію на фронті, українській політичній та міжнародній арені, розповідає 24 Канал.
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У Південній Кореї аварії зазнав пасажирський літак
У Південній Кореї розбився літак авіакомпанії Jeju Air під час посадки в аеропорту Муан.
На борту перебували 175 пасажирів та 6 членів екіпажу, рятувальна операція триває.
Вижити вдалося лише двом людям.
Які зміни сталися на фронті: огляд від Інституту вивчення війни
За даними ISW, ЗСУ відбили позиції в центральній та північній частині Торецька, а російські сили просунулися на захід від міста. Російські війська також мають просування до східної околиці Курахівської ТЕС, поблизу Кремінної та Сіверська.