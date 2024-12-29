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06:10, 29 грудня У Південній Кореї аварії зазнав пасажирський літак У Південній Кореї розбився літак авіакомпанії Jeju Air під час посадки в аеропорту Муан. На борту перебували 175 пасажирів та 6 членів екіпажу, рятувальна операція триває. Вижити вдалося лише двом людям.