Упрощенный ввоз дронов в Украину, коллаборанты планируют побег из Крыма: хронология 401 дня войны

Россия до сих пор не прекращает попыток захватить Украину. Самая тяжелая ситуация на Востоке, в том числе в районе Бахмута. Однако ВСУ мощно противостоят врагу.

Какая ситуация на дипломатическом фронте и поле боя – читайте в тексте 24 Канала.

Заметьте Враг готовится к обороне Мариуполя, возможны провокации на границе: хронология 400 дня войны

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев заявил, что состоятельные крымские коллаборанты пытаются приобрести недвижимость в третьих странах, в частности, в Турции и ищут возможность уехать с полуострова. Кроме того, проукраинские граждане тоже уезжают из Крыма во избежание мобилизации, которую проводит Россия.На всей территории Украины объявили отбой воздушной тревоги. Однако до сих пор "красной" с апреля и декабря соответственно есть Луганская область и оккупированный Крым.В Украине упростили ввоз комплектующих для беспилотников. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что теперь производителям дронов не придется получать на это заключение от Службы безопасности.В Киеве и нескольких других областях раздалась воздушная тревога. Россияне нанесли ракетные удары по Харькову и Запорожью. Враг атаковал города ракетами С-300.Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Россия хочет забрать в армию около 150 тысяч человек. Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. В прошлом году в рамках весенней мобилизации Кремль призвал 134,5 тысячи человек, в этом году планирует 147 тысяч.