На войне погиб 26-летний "Грек", борьба с управляемыми авиабомбами: хронология 412 дня войны

Украинские военные мужественно противостоят врагу. Самая тяжелая ситуация на Востоке Украины, однако ВСУ сдерживают врагов.

Какая ситуация на дипломатическом фронте и на поле боя – читайте в тексте 24 Канала.

Заметьте Большой обмен пленными, Сырский снова побывал в Бахмуте: хронология 411 дня войны

Вооруженные Силы Украины не могут бороться с управляемыми авиационными бомбами, которыми атакует враг, в частности, по фронтовым регионам. Военный эксперт Петр Черник объяснил, что для борьбы с ними требуются истребители F-16.В боях за Бахмут погиб 26-летний Андрей Воробкало с позывным "Греком". Он вернулся в Украину из Греции, чтобы защищать родную землю. Боец родом из Черкасской области. С ним простились в родном селе Хуторы.Журналисты издания Bihus.Info выяснили, что семья нардепа Суто Мамояна только в 2022 году купила 13 автомобилей. Общая стоимость машин составляет 1,3 миллиона долларов. Следует добавить, что Мамоян является членом депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде.