Пригожин умоляет закончить войну, оборона Бахмута: хронология 416 дня войны

По состоянию на 15 апреля в Украине продолжается уже 416-й день полномасштабной агрессии России. Каждый день наши Вооруженные силы приближают победу Украины, уничтожая врага.

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За прошедшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 460 бойцов врага. В общей сложности с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 181 550 российских солдат.Российская армия 96 раз обстреляла Херсонщину, выпустив 447 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 9 раз. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии восемь человек получили ранения.За минувшие сутки враг осуществлял артиллерийские обстрелы с применением РСЗО и тяжелой артиллерии по Очакову, акватории и побережью Очаковской общины в Николаевской области. Есть повреждения объектов инфраструктуры. Пострадавших, к счастью, нет.Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что российская армия увеличила корабельную группировку до 12 единиц в Черном море. Кроме того, на службу вывели еще два подводных ракетоносителя. Следовательно, к применению готовы 8 ракет типа "Калибр". Она также призвала украинцев ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.В течение ночи оккупанты обстреляли Никопольщину на Днепропетровщине, а по Мировской общине били из ствольной артиллерии. К счастью, обошлось без жертв и раненых.Противник сосредотачивает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. Только за минувшие сутки нашим защитникам удалось отразить 56 атак врага.В Одесской области неподалеку от одного из пляжей в море обнаружили мину. Ее контролируемо обезвредили.Пригожин утверждает, что предстоящее контрнаступление Украины скорее удастся, чем провалится. Поэтому, по его словам, любой сценарий поражения России приведет к волне "радикальных национальных чувств" и "восстановит российский патриотизм".Во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисида в город Вакаяма раздался мощный взрыв. Как рассказывают местные СМИ, взрыв прогремел вблизи места, где должен публично выступить Кисида. Предварительно сообщают, что японский премьер не пострадал.Эксперт по безопасности Иван Варченко утверждает, что в Бахмуте россияне закончили историю ЧВК "Вагнера" и российских десантно-штурмовых подразделений. Варченко отметил, что в конце 2022 года, когда практически истощенная и морально, и физически российская армия была готова перейти к оперативной паузе, попала в психологически-оперативную ловушку под Бахмутом.Командира одного из подразделений добровольческого Интернационального легиона ВСУ Михала Журека похоронили вблизи польского города Кемпно, в населенном пункте Бралине. Мужчина активно участвовал в обороне Бахмута. У него осталось четверо детей от 12 до 18 лет.Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин считает, что России пора ставить точку в войне. Он хочет, чтобы армия убийц "намертво закрепилась" на уже оккупированных территориях.Агентство национальной безопасности Польши прокомментировало пост Медведева в твиттере, где он пригрозил Польше исчезновением с карты Европы. Приспешнику Путина посоветовали не останавливаться в употреблении микса алкоголя и наркотиков, аргументируя, что это опасно для здоровья.В России решили юридически приравнять электронные повестки к традиционным, что еще больше сузит удавку на шее уклонистов. Единственным сенатором, проголосовавшим против, стала Людмила Нарусова. Она заявила, что поправки направлены на ограничение прав и не соотносятся с действующими законами и российской конституцией.