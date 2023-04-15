Пригожин умоляет закончить войну, оборона Бахмута: хронология 416 дня войны

15 апреля 2023, 06:21
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По состоянию на 15 апреля в Украине продолжается уже 416-й день полномасштабной агрессии России. Каждый день наши Вооруженные силы приближают победу Украины, уничтожая врага.

О событиях, произошедших на фронте, в тылу и на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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08:09 За прошедшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 460 бойцов врага. В общей сложности с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 181 550 российских солдат.07:59 Российская армия 96 раз обстреляла Херсонщину, выпустив 447 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 9 раз. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии восемь человек получили ранения.07:46 За минувшие сутки враг осуществлял артиллерийские обстрелы с применением РСЗО и тяжелой артиллерии по Очакову, акватории и побережью Очаковской общины в Николаевской области. Есть повреждения объектов инфраструктуры. Пострадавших, к счастью, нет.07:37 Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что российская армия увеличила корабельную группировку до 12 единиц в Черном море. Кроме того, на службу вывели еще два подводных ракетоносителя. Следовательно, к применению готовы 8 ракет типа "Калибр". Она также призвала украинцев ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.07:35 В течение ночи оккупанты обстреляли Никопольщину на Днепропетровщине, а по Мировской общине били из ствольной артиллерии. К счастью, обошлось без жертв и раненых.07:14 Противник сосредотачивает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. Только за минувшие сутки нашим защитникам удалось отразить 56 атак врага.07:10 В Одесской области неподалеку от одного из пляжей в море обнаружили мину. Ее контролируемо обезвредили.07:01 Пригожин утверждает, что предстоящее контрнаступление Украины скорее удастся, чем провалится. Поэтому, по его словам, любой сценарий поражения России приведет к волне "радикальных национальных чувств" и "восстановит российский патриотизм".06:35 Во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисида в город Вакаяма раздался мощный взрыв. Как рассказывают местные СМИ, взрыв прогремел вблизи места, где должен публично выступить Кисида. Предварительно сообщают, что японский премьер не пострадал.04:32 Эксперт по безопасности Иван Варченко утверждает, что в Бахмуте россияне закончили историю ЧВК "Вагнера" и российских десантно-штурмовых подразделений. Варченко отметил, что в конце 2022 года, когда практически истощенная и морально, и физически российская армия была готова перейти к оперативной паузе, попала в психологически-оперативную ловушку под Бахмутом.03:00 Командира одного из подразделений добровольческого Интернационального легиона ВСУ Михала Журека похоронили вблизи польского города Кемпно, в населенном пункте Бралине. Мужчина активно участвовал в обороне Бахмута. У него осталось четверо детей от 12 до 18 лет.02:24 Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин считает, что России пора ставить точку в войне. Он хочет, чтобы армия убийц "намертво закрепилась" на уже оккупированных территориях.01:41 Агентство национальной безопасности Польши прокомментировало пост Медведева в твиттере, где он пригрозил Польше исчезновением с карты Европы. Приспешнику Путина посоветовали не останавливаться в употреблении микса алкоголя и наркотиков, аргументируя, что это опасно для здоровья.01:00 В России решили юридически приравнять электронные повестки к традиционным, что еще больше сузит удавку на шее уклонистов. Единственным сенатором, проголосовавшим против, стала Людмила Нарусова. Она заявила, что поправки направлены на ограничение прав и не соотносятся с действующими законами и российской конституцией.
Автор: Анна Романюк