Минус вертолет, 4 БПЛА и 690 оккупантов: потери врага по состоянию на 23 апреля
23 апреля 2023, 07:42Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Благодаря героической работе наших защитников статистика потерь врага ежедневно увеличивается. В частности, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 690 захватчиков.
Добавим, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже 186 420 своих воинов. Однако реальное количество потерь может быть в разы больше, поскольку подсчет усложняют боевые действия.
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Россия теряет технику
Кроме личного состава российская армия постоянно теряет свою военную технику. Следовательно, с 24 февраля 2022 года нашим воинам удалось уничтожить:
- танков – 3675 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин – 7131 (+1) единиц;
- артиллерийских систем – 2837 (+5) единиц;
- РСЗО – 539 (+0) единиц;
- средства ПВО – 289 (+0) единиц;
- самолетов – 308 (+0) единиц;
- вертолетов – 294 (+1) единица;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2402 (+4) единиц;
- крылатые ракеты – 911 (+0) единиц;
- корабли/катера – 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5730 (+12) единиц;
- специальная техника – 339 (+2) единицы.
Актуально о ситуации на фронте
- В утренней сводке Генштаб ВСУ подчеркнул, что основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- Там наши воины отразили 58 атак. В то же время, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.