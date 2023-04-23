Минус вертолет, 4 БПЛА и 690 оккупантов: потери врага по состоянию на 23 апреля

Благодаря героической работе наших защитников статистика потерь врага ежедневно увеличивается. В частности, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 690 захватчиков.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже 186 420 своих воинов. Однако реальное количество потерь может быть в разы больше, поскольку подсчет усложняют боевые действия.

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Россия теряет технику

Кроме личного состава российская армия постоянно теряет свою военную технику. Следовательно, с 24 февраля 2022 года нашим воинам удалось уничтожить:

танков – 3675 (+3) единиц;

боевых бронированных машин – 7131 (+1) единиц;

артиллерийских систем – 2837 (+5) единиц;

РСЗО – 539 (+0) единиц;

средства ПВО – 289 (+0) единиц;

самолетов – 308 (+0) единиц;

вертолетов – 294 (+1) единица;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2402 (+4) единиц;

крылатые ракеты – 911 (+0) единиц;

корабли/катера – 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 5730 (+12) единиц;

специальная техника – 339 (+2) единицы.

Актуальные потери врага на 23 апреля / Инфографика Генштаба

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