Бойцы 63 бригады за месяц перехватили почти 1000 вражеских дронов

В июне бойцы 63 механизированной бригады побили свой рекорд перехвата дронов с помощью РЭБ. Защитники обезвредили почти тысячу вражеских БпЛА.

В бригаде опубликовали видео с падениями вражеских дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 63 бригаду в телеграмме.

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Бойцы 63 бригады перехватили почти 100 дронов врага

Какое-то паранормальное явление происходит с дронами россиян на Лиманщине. Они массово падают, не долетая до цели,

– говорят военные.

В бригаде отметили, что в прошлом месяце они в очередной раз обновили свой рекорд по перехваченных вражеских дронов – почти 1000 штук.

"К сожалению, это происходит не от хорошей жизни – враг постоянно наращивает количество дронов", – объяснили защитники.

63 бригада обезвреживает вражеские дроны: смотрите видео

Напомним, Минобороны предоставило разрешение на использование беспилотного летательного аппарата R-34-T в подразделениях Сил обороны Украины. Этот дрон способен осуществлять лазерное целеуказание, что позволяет значительно повысить точность поражения целей.