Какова ситуация в дипломатии и на поле боя – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия снова атаковала "Шахедами"
Оккупанты снова в ночь на 22 февраля атаковали Украину 10 "Шахедами" из района Приморско-Ахтарска и противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.
Восемь беспилотников уничтожено в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей,
– отчитались Воздушные силы ВСУ.
В России снова "хлопок"
Российское минобороны снова сообщило, что у них было громко. В частности, они заявили, что якобы их "пе-ве-о" уничтожила беспилотник над территорией Брянской области и ракету С-200 в Ростовской области.
ВСУ ликвидировали 60 оккупантов на Херсонщине
Украинские военные ударили по врагу, который собрался вечером 21 февраля на полигоне в Херсонской области.
Там проводили совместные занятия подразделений 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП. Вероятно, был поражен командирский состав и около 60 бойцов. Они выстроились и ждали генерал-майора Олега Моисеева, который так и не приехал.