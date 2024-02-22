06:55, 22 февраля

Оккупанты снова в ночь на 22 февраля атаковали Украину 10 "Шахедами" из района Приморско-Ахтарска и противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Восемь беспилотников уничтожено в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей,

– отчитались Воздушные силы ВСУ.