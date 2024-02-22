Яка ситуація в дипломатії та на полі бою – читайте в тексті 24 Каналу.
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Росія знову атакувала "Шахедами"
Окупанти знову вночі проти 22 лютого атакували Україну 10 "Шахедами" з району Приморсько-Ахтарська та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей,
– відзвітували Повітряні сили ЗСУ.
У Росії знову "бавовна"
Російське міноборони знову повідомило, що в них було гучно. Зокрема, вони заявили, що нібито їхня "пе-ве-о" знищила безпілотник над територією Брянської області та ракету С-200 у Ростовській області.
ЗСУ ліквідували 60 окупантів на Херсонщині
Українські військові вдарили по ворогу, який зібрався ввечері 21 лютого на полігоні в Херсонській області.
Там проводили спільні заняття підрозділів 328 ДШП, 810 ОБрМП та 81 САП. Ймовірно, був уражений командирський склад та близько 60 бійців. Вони вишикувались та чекали на генерал-майора Олега Мойсеєва, який так і не приїхав.