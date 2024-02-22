00:11, 22 лютого

Українські військові вдарили по ворогу, який зібрався ввечері 21 лютого на полігоні в Херсонській області.

Там проводили спільні заняття підрозділів 328 ДШП, 810 ОБрМП та 81 САП. Ймовірно, був уражений командирський склад та близько 60 бійців. Вони вишикувались та чекали на генерал-майора Олега Мойсеєва, який так і не приїхав.