Враг дважды ударил "Шахедами", дроны на нефтехимическом заводе россиян: хронология 751 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако Вооруженные Силы Украины противостоят врагу. Наши военные изо дня в день защищают каждый украинский населенный пункт.

Какая ситуация на фронте, какие государства помогают Украине, что заявляют партнеры – читайте в тексте 24 Каналу.

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