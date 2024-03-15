Враг дважды ударил "Шахедами", дроны на нефтехимическом заводе россиян: хронология 751 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако Вооруженные Силы Украины противостоят врагу. Наши военные изо дня в день защищают каждый украинский населенный пункт.
Какая ситуация на фронте, какие государства помогают Украине, что заявляют партнеры – читайте в тексте 24 Каналу.
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Россияне заявили о якобы атаке дронами в Калужской и Белгородской области. Там якобы работала ПВО. Тревога длилась 8,5 часов в Воронежской области России. Российские телеграмм-каналы заявили, что дроны пытались атаковать нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области, перерабатывающее нефть. В Киеве снова раздались взрывы. Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что по вражеским дронам работает ПВО. В частности, в области и на подступах к Киеву. Во время воздушной тревоги взрывы прозвучали в Хмельницкой области. Там наша противовоздушная оборона сбила два беспилотника типа Shahed. Пострадавших или разрушений нет. Оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Взрывы прогремели в Киеве, там работала ПВО. В Винницкой ОВА сообщили, что в результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области госпитализированы четверо жителей, один человек погиб.
Дроны атаковали две области России
Повторные взрывы в Киеве
Атака по Хмельницкой области
Россия атаковала "Шахедами"
Россияне заявили о якобы атаке дронами в Калужской и Белгородской области. Там якобы работала ПВО. Тревога длилась 8,5 часов в Воронежской области России.
Российские телеграмм-каналы заявили, что дроны пытались атаковать нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области, перерабатывающее нефть.
В Киеве снова раздались взрывы. Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что по вражеским дронам работает ПВО. В частности, в области и на подступах к Киеву.
Во время воздушной тревоги взрывы прозвучали в Хмельницкой области. Там наша противовоздушная оборона сбила два беспилотника типа Shahed. Пострадавших или разрушений нет.
Оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Взрывы прогремели в Киеве, там работала ПВО.
В Винницкой ОВА сообщили, что в результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области госпитализированы четверо жителей, один человек погиб.