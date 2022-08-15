Ранее Киссинджер на Давосском форуме заявил, что Украина якобы должна поступиться своим суверенитетом в обмен на прекращение войны. По словам российского политолога и публициста Андрея Пионтковского, незадолго после этого американский дипломат дал "удивительное интервью", в котором оправдался за свои слова.

Также Киссинджер тогда подчеркнул, что переговоры между россией и Украиной могут начаться только после отхода оккупантов на позиции 23 февраля. Такой же тезис когда-то озвучивал президент Владимир Зеленский.

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российскую армию вынесут вперед ногами

Внештатный советник главы Офиса Президента прокомментировал свежее капитуляционное заявление Киссинджера.

Во всей этой истории наиболее показательна даже не попытка уговорить нас на переговоры (читай, прекращение огня) путем ядерного шантажа на ЗАЭС, а выпуск кракена-Киссинджера с его предложением "вступления в НАТО в обмен на территории",

– заявил Арестович.

Он напомнил, что Израиль уже дважды проходил такую историю – "мир в обмен на территории". Оба раза стало только хуже.

"И напомню также, что российская армия уже находится за пределом стратегического взлома: мобилизация провалена, море отказников, нового большого наступления организовать не в состоянии, ракетные обстрелы – кот наплакал, в Крыму принимают, в Херсоне проглатывают" – добавил советник главы ОП.

По его словам, есть знаковые персонажи и события, появление которых признак замены если не эпохи, то фазы, в частности:

"Нет, ребята. Не будет никакого обмена территорий. Ни на что, даже на НАТО. И не пытайтесь", – подчеркнул Арестович.

Он подытожил, что будет лишь последовательный и сосредоточенный "вынос российской армии с украинских территорий вперед ногами".