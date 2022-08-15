Раніше Кіссинджер на Давоському форумі заявив, що Україна буцімто повинна поступитися своїм суверенітетом в обмін на припинення війни. За словами російського політолога та публіциста Андрія Піонтковського, незадовго після цього американський дипломат дав "дивовижне інтерв'ю", у якому виправдався за свої слова.

Також Кіссинджер тоді наголосив, що переговори між росією та Україною можуть розпочатися лише після відходу окупантів на позиції 23 лютого. Таку ж тезу колись озвучував президент Володимир Зеленський.

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російську армію винесуть вперед ногами

Позаштатний радник голови Офісу Президента прокоментував свіжу капітуляційну заяву Кіссинджера.

У всій цій історії найпоказовішою є навіть не спроба вмовити нас на переговори (читай, припинення вогню) шляхом ядерного шантажу на ЗАЕС, а випуск кракена-Кіссинджера з його пропозицією "вступу до НАТО в обмін на території",

– заявив Арестович.

Він нагадав, що Ізраїль вже двічі проходив таку історію – "мир в обмін на території". Обидва рази стало лише гірше.

"І нагадаю також, що російська армія вже перебуває за межею стратегічного зламу: мобілізація провалена, море відмовників, нового великого наступу організувати не в змозі, ракетні обстріли – кіт наплакав, у Криму приймають, у Херсоні ковтають" – додав радник голови ОП.

За його словами, є знакові персонажі та події, поява яких є ознакою заміни якщо не епохи, то фази, зокрема:

"Ні, хлопці. Не буде жодного обміну територій. Ні на що, навіть на НАТО. І не намагайтеся", – наголосив Арестович.

Він підсумував, що буде лише послідовне та зосереджене "винесення російської армії з українських територій вперед ногами".