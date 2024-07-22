Бербок резко ответила Орбану, который предсказывает обострение войны в Украине

После своих визитов в Киев и Москву Виктор Орбан сделал вывод, что в дальнейшем интенсивность боевых действий только возрастет и призвал искать прямых дипломатических контактов с Россией. В МИД Германии отреагировали на отчет венгра.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уверена, что Путин может завершить войну в Украине и вывести свои войска хоть завтра. Об этом она заявила, комментируя слова Орбана о том, что интенсивность боевых действий возрастет, сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Мир может быть уже завтра

Бербок отметила, что Европа четко дала понять, что хочет мира. "Еще больше хочет мира народ Украины", – добавила она.

Каждый день звучит предложение поговорить с Путиным, но каждый второй день Путин отвечает большим насилием и большим количеством нападений, последним из которых было нападение на детскую больницу,

– вспомнила чиновница.

Глава МИД Германии отмечает, что Европа должна продолжать укреплять обороноспособность Украины. Она также считает, что вопрос мира находится "полностью в руках Путина", поскольку именно он начал эту войну.

Мир может наступить уже завтра, если Путин выведет свои войска. И мы не прекратим наших мирных усилий. Вот почему было так важно, чтобы мирная конференция состоялась,

– сказала Бербок.

Она также заявила, что посетила Западную Африку, чтобы подчеркнуть, что речь идет о международном порядке, основанный на правилах.

Напомним, что в ЕС Орбана подвергли критике за его несанкционированные визиты в Москву, Пекин и встречу с Трампом.