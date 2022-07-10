От моего решения зависят жизни, – боевой медик поделился своим опытом войны
При переходе из мирной жизни на фронт самым сложным вызовом является осознание того, что от одного решения будет зависеть жизнь людей.
Об этом в эфире 24 канала рассказал боец Сил специальных операций ВСУ и боевой медик Александр Ябчанка.
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По его словам, с людьми, которые сейчас с ним воюют, до полномасштабного вторжения их связывала активистская деятельность.
Они мои близкие друзья. Наверное, труднее всего было осознавать, что от моего решения может зависеть непосредственно жизнь каждого из них. Поэтому я максимально пытался с этим справиться,
– отметил Александр Ябчанка.
"Как преподаватель, я сразу взялся учить своих друзей тому, как дать себе помочь. Друзья очень способные, многие из них с боевым опытом. Поэтому обучение было довольно быстрым", – добавил Ябчанка.
Он сообщил, что работа медика – это далеко не только оказывать помощь. Есть несколько этапов, как оно должно работать.
- Этап первый – каждый боец должен четко понимать как справиться, если произошла неприятность.
- Далее каждый боец должен понимать, как помочь собрату.
- Каждый должен понимать, как это работает организационно. Вариант, когда произошло ранение и все бегут помогать пострадавшему – плохой.
"Все эти вещи нам практически на ходу нужно было выучить", – акцентировал Александр Ябчанка.
Логистическая часть
Боевой медик напомнил, что в начале войны они фактически были добробатом, поэтому в каждом месте, где выполняли определенные задачи, должны были строить маршрут. В гражданской жизни его называют "маршрут пациента", то есть куда должен попасть раненый после того, как его состояние на месте травмирования максимально стабилизировалось.
"Этот маршрут – это люди. То есть нужно договориться с людьми из тех или иных медицинских учреждений", – отметил Ябчанка.
По его словам, это касается именно добробатов. Однако когда уже в структуре ВСУ, там есть четкий маршрут, построенный подразделением. Он уже работает немного структурированнее.
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