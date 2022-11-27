Боевые действия в Украине активизируются в ближайшие недели: прогноз ISW

Погода оказывает большое влияние на ведение боевых действий. Из-за ее ухудшения в последние дни общий темп операций вдоль линии фронта замедлился.

Однако в Институте изучения войны предполагают, что чем ниже будет температура в течение следующих недель, тем больше будет мобильность боевых действий.

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Почему сейчас темп замедлился

Как сообщили в ISW, сейчас боевые действия на территории Украины заторможены дождем, снегом и холодной погодой, а как следствие – сильной грязью. Об этом свидетельствуют как украинские, так и российские отчеты с критически важных прифронтовых районах на востоке и юге Украины.

Однако чем ниже будет опускаться температура, тем больше будет замерзать земля по всей территории боевых действий, что позволит боевым действиям снова активизироваться. Предполагают, что это произойдет в течение нескольких недель.

Прогнозируется снижение температуры по всей Украине в течение следующей недели, что, вероятно, приведет к замерзанию на земле и ускорит темп боевых действий, поскольку увеличится мобильность для обеих сторон,

– сообщили в ISW.

Так как под действием холодных температур земли понадобится время, чтобы затвердеть, наземные условия, вероятно, для увеличения темпов операций по всей Украине будут созданы в течение выходных 3-4 декабря и на следующей неделе.

Однако в Институте изучения войны сразу же подчеркнули, что пока нет точных данных о том, что готовится или планируется возобновление крупных наступательных или контрнаступательных операций в то время любой из сторон.

Оккупанты перегруппировываются

Накануне Генштаб сообщил, что в настоящее время россияне пытаются восполнить потери в личном составе, вооружении, боеприпасах, технике и горюче-смазочных материалах. Также они перегруппировываются, чтобы усилить части и подразделения на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Также оккупанты пытаются вести и наступательные действия. Такая ситуация, в частности, зафиксирована по нескольким направлениям:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском.

Там они производят обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также применяют ударные БпЛА.

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