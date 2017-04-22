О Путине, настроениях в Кремле и расколе в команде Трампа: интервью с экс-главой разведки МИ6

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В России не ожидали, что война против Украины затянется так надолго. Потери оккупантов на поле боя достигли катастрофического уровня, и Кремль может перейти от мобилизации жителей российской глубинки к жителям городов. Напряжение в российском обществе уже начинает давать о себе знать.

Бывший глава британской разведки МИ6 Ричард Дирлав в интервью 24 Каналу заметил, чем продолжение войны играет против России, которая является уязвимой. Больше об этом, ситуации в Кремле и разногласиях в команде Дональда Трампа – читайте далее в материале.

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Переживет ли Путин еще один год войны

В вашей недавней статье для The Telegraph отмечалось, что чем дольше длится война в Украине, тем слабее становится Владимир Путин. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Путин скоро умрет, а после его ухода война закончится. Сможет ли российский диктатор пережить еще один год войны против Украины как политически, так и физически?

Я не знаю точного ответа на этот вопрос. Но мне кажется, что чем дольше длится война в Украине, тем более нестабильной, напряженной и уязвимой становится ситуация в России как в политическом, так и в экономическом и социальном планах.

Безусловно, частично акцент на самом Путине и его руководстве. Потому что эта война, как на нее ни посмотреть, стала настоящей катастрофой для России. Это было невероятно дорого, затратно с экономической, политической и военной точки зрения.

Полное интервью с Ричардом Дирлавом: смотрите видео

Недавно Зеленский заявил, что только смерть Путина может положить конец войне. Но видите ли вы, что Путин является главным препятствием на пути к миру? Это единственное препятствие? Потому что российских сторонников жесткой линии, которые выступают за продолжение войны против Украины, гораздо больше. Они также играют с общественным мнением в России, чтобы изменить его в пользу войны.

Думаю, довольно сложно спрогнозировать, какой именно была бы ситуация в России или в мире в целом без Путина у власти. Поскольку многие факторы остаются неизвестными и зависят от того, кто именно его заменит, каким курсом пойдет страна.

Имею в виду, что сейчас интересно то, что, несмотря на дискуссии вокруг прекращения огня, Путин ничуть не изменил свои военные цели. Абсолютно понятно, что он все еще хочет захватить Украину и демилитаризовать. Поэтому пока с его стороны не видно никаких компромиссов. Думаю, проблема для Путина заключается в том, что у него нет возможности "дать заднюю" в своей политике. Он настолько предан этому конфликту, что не может вернуться назад и все изменить.

Итак, вопрос в том, что произошло бы, если бы отдельные лица выступили в пользу войны, имели бы они поддержку? Пойдет ли за ними российский народ? У меня действительно есть сомнения относительно устойчивости военного конфликта без руководства Путина.

Может ли Россия закончить войну

Вы только что упомянули о том, что Путину сейчас очень сложно найти достойный и приемлемый для себя выход из этой ситуации, в которую он сам загнал и себя, и всю Россию агрессивной войной против Украины. Значит ли это, что он действительно не может закончить эту войну? Есть интересное мнение, что он пожертвовал слишком много в этой войне. Имею в виду человеческие, экономические потери. Поэтому он просто не может закончить войну, так и не достигнув своих целей.

Думаю, Путин и люди вокруг него ожидали, что война закончится за несколько недель, что они захватят Киев, а потом возьмут под контроль всю страну. За три года они столько потратили, что сейчас им очень трудно об этом забыть и прекратить войну. Он погряз по уши и продолжает погружаться все глубже.

Например, хотя он якобы сказал, что Россия, возможно, рассмотрит вопрос о прекращении огня, а затем выступит с одним или двумя предложениями, пока нет никаких доказательств того, что Россия серьезно настроена на прекращение огня. Он просто подтягивает американцев или администрацию Дональда Трампа, говоря что, "возможно, да", но имея в виду "нет" с точки зрения своей реакции и активности.

"Чем дольше длится война, тем больше это играет на руку Украине"

Вы только что упомянули, что Владимир Путин до сих пор продолжает свою политику и не может ее отменить. Также недавно он заявил, что "российская армия сможет добить украинскую". Однако оккупационное войско не смогло этого сделать за эти три года полномасштабной войны. Не кажется ли вам, что Путин переигрывает, обещая достижения таких максималистских целей, но не имея возможности победить целую армию и добить украинцев?

Очень трудно представить после трех лет конфликта, что украинская армия, которая проявила себя отлично, просто сложит оружие и сдастся. Я просто в это не верю.

С украинской стороны вполне понятно чувствуется определенное беспокойство и тревога относительно того, как именно могут развиваться события в ближайшей перспективе; что Дональд Трамп может начать отказываться от поддержки. Последствия этого можно было увидеть, когда помощь со стороны США была ненадолго прекращена, и россияне пошли в наступление, чтобы вернуть часть Курской области.

Думаю, с точки зрения Украины, важно то, чтобы существовала постоянная военная поддержка. Американская составляющая действительно очень важна. Трамп угрожал, возможно, остановить это, но пока этого не произошло.

Что нам нужно знать? То, что сделает Трамп, если Путин откажется двигаться в направлении прекращения огня. Имею в виду, что единственная часть, которую он предложил – это прекращение огня в Черном море, где военно-морской потенциал Украины с чрезвычайным использованием новых технологий в значительной степени вытеснил российский флот на дальнюю сторону Черного моря, обратно к своим базам. Это выдающееся военно-морское достижение.

Также в своей статье для The Telegraph вы отметили, что у Трампа есть 2 варианта: давить на Путина, предоставляя Украине военную поддержку, или вводить санкции против России. Однако в своем интервью вы сказали, что ни один из вариантов не даст результата, который будет соответствовать нетерпеливости президента США достичь быстрого прекращения огня. Означает ли это, что даже если Трамп использует все средства давления на Путина, этого будет недостаточно для фактического прекращения войны?

Ответ заключается в том, что существует много неопределенности относительно реакции Трампа и того, что он будет делать дальше, что это очень трудно предсказать. Причина, по которой я решил написать эту статью, заключается в том, чтобы донести четкий сигнал, что существует реальная опасность того, что США могут пойти на заключение поспешного соглашения о прекращении огня, потому что Россия находится в крайне невыгодном и слабом положении на поле боя.

По моему мнению, чем дольше длится война, тем больше это играет на руку Украине, пока поддержка Украины сохраняется. Думаю, здесь появляется новый важный фактор, который может существенно повлиять на дальнейшее развитие ситуации. Это новый канцлер Фридрих Мерц и потенциальное изменение политического курса самой Германии.

Есть все основания полагать, что Мерц будет значительно открытым к идее активного перевооружения, а также решительной и системной поддержки украинских военных, как в военном, так и в техническом измерениях. Это не заполнит пробел того, что делали американцы, но может иметь существенное значение. Поэтому здесь важно то, что Украине действительно нужно держаться и подталкивать Россию к тому, чтобы эти стресс-факторы начали давать о себе знать.

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Другой вопрос, который, на мой взгляд, жизненно важен и мы уже видим последствия этого – это политика Трампа по снижению цен на энергоносители, в частности, нефть и газ. Это очень пагубно влияет на российскую экономику.

Есть еще один момент, который я упомянул в той статье. Я действительно считаю, что США должны активнее усиливать вторичные санкции. Имею в виду меры в отношении стран, в частности Индии и Китая, которые продолжают покупать российские энергоносители. Это могло бы иметь значительное влияние. Это в значительной степени ускорило бы ослабление российской экономики.

О расколе в команде Трампа

Также рассмотрим намерение Трампа относительно быстрого соглашения о прекращении огня. Стив Уиткофф после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным предложил лидеру США поддержать стратегию России по передаче четырех украинских областей России, сообщает Reuters. Что будет означать такой план для глобальной безопасности, который может реализовать Трамп?

Я не верю, что Украина согласится сдать свою территорию, даже если ее оккупировали россияне. Поэтому я думаю, что то, на что можно было бы посмотреть, что вроде бы дает практический взгляд, – это линия войск. Технического конца войны нет, но у вас есть линия разграничения. Думаю, сейчас мы должны столкнуться с реальностью, что это, вероятно, точка, в которой конфликт может прекратиться на определенный период времени.

Однако, конечно, это ситуация, которая была бы опасной для европейской безопасности. Это вызвало бы серьезное беспокойство. Поэтому я не думаю, что какое-то из европейских государств согласится на капитуляцию или потерю какой-то территории.

Но, как я уже сказал, существуют примеры из истории. Например, линия перемирия между Северной и Южной Кореей, которая остается в силе до сих пор. Это фактически последняя линия разграничения времен холодной войны установлена без окончательного мирного соглашения. Можно представить какую-то ситуацию, которая могла бы соответствовать той, что в Украине.

Согласно статье Wall Street Journal, государственный секретарь США Марко Рубио и генерал в отставке Кит Келлог пытаются убедить Трампа быть жестче в отношении России. С другой стороны, Стив Уиткофф советует Трампу продвигать быстрое соглашение. Он уверен, что Путин может согласиться на полное прекращение огня. Как вы оцениваете раскол в Белом доме и две группы с противоположными взглядами? Есть ли шанс на единый подход к этой войне?

Я сам не видел никаких доказательств, но знаю, что могут быть разногласия во мнениях по этому вопросу. Когда-то я проводил подкаст с Рубио – его позиция по поддержке Украины была четкой. Один из моментов, который он тогда подчеркнул, и который я слышал от других, заключается в том, что Трамп не хочет, чтобы в начале его президентства произошла катастрофа по типу Афганистана.

Подобные события сильно подорвали репутацию Байдена. Поэтому пока нет четкой политической линии – это, возможно, даже положительно. Это может означать, что предыдущую позицию Трамп пересмотрел.

Еще один лидер, который встречался с Трампом и, вероятно, логично и решительно объяснял опасность уступок России – это президент Финляндии Александр Стубб. Он имеет преимущество – хорошо играет в гольф и именно таким образом разговаривал с Трампом в США. Это широко освещалось.

Пока Трамп не пошел на уступки Путину. Хотя были разговоры, что он мог бы это сделать, на самом деле этого не произошло. Дискуссии продолжаются. Если Путин не демонстрирует готовности согласиться на прекращение огня или компромисс относительно своих военных целей, то его позиция остается неизменной. Соответственно, Трампу следует усилить свою риторику и позицию.

Напряжение в России начинает давать о себе знать

Трамп также угрожает тарифами и вторичными санкциями против России. Но в то же время, кажется, предоставляет Путину много времени, не устанавливает жестких сроков. Почему Трамп занимает такую дружественную позицию и дает ему время на принятие решения о прекращении огня?

В определенном смысле я утверждал, что преждевременное прекращение огня невыгодно Украине. Но если смотреть на действия Трампа – многое он делает быстро, спонтанно, без четкой стратегии.

Сейчас, как известно, больше обеспокоены вопросом тарифов и отношений с Китаем – изменения, переговоры, отмены. Мой опыт взаимодействия с правительством США показывает: постоянно происходит кризис за кризисом. Тарифный кризис – это уже почти предел того, что может выдержать любая администрация.

Я считаю, что для Украины это даже лучше – поспешного соглашения нет, ведь Россия уязвима. Нужно помочь Киеву держать оборону. Цена этой войны для России огромная: за последний месяц потери составляют более 40 тысяч погибших, уничтожено более 5 тысяч единиц техники. Украина достигла значительных успехов – не всегда в удержании территории, но в ослаблении военной мощи России.

Еще один важный аспект – политическое влияние дальнейшей мобилизации в России. Во время войны в Афганистане граждане оказывали давление на российское руководство, недовольство может снова проявиться. Российские матери – мощная сила, и они могут сыграть решающую роль, если цена войны станет неприемлемой, это повлияет на будущее развитие событий.

Сейчас в России набирают людей в "нерусских" регионах – сельской местности, где платят большие деньги. Но они приближаются к моменту, когда придется привлекать городское население – и это будет иметь серьезные политические последствия.

Недавно Путин призвал еще 160 тысяч молодых людей на военную службу. Он заявил, что они не будут воевать в войне против Украины. Однако, если он отвергнет предложение о прекращении огня и продолжит войну, вы не думаете, что он будет вынужден провести очередной раунд полномасштабной мобилизации?

Да, несомненно. Потому что потери на поле боя достигли катастрофического уровня. Это вынуждает искать пути для пополнения своих военных ресурсов, в частности живую силу. Из-за противоречивого характера российской мобилизации, особенно в городских районах, расположенных ближе к Москве, это становится все более проблематичным в политическом плане.

Очень много представителей российской элиты, многие из этих молодых людей, которые могут быть призванными, выехали из страны – в такие места как Грузия, куда очень легко попасть. Они выехали, и нет никаких сомнений, что это еще один стрессовый фактор, который влияет на российскую нацию в целом. Сейчас это напряжение действительно начинает давать о себе знать, менять ситуацию и влиять на развитие событий.

Какие настроения царят среди кремлевских элит

Ожидаете ли вы, что это давление также возрастет среди российских генералов, сотрудников спецслужб и кремлевских чиновников? Считаете ли вы, что силовые структуры и военные группировки вокруг Путина хотели бы поддержать эту войну, или наоборот – хотели бы ее остановить?

На этот вопрос сложно ответить, потому что мы откровенно не знаем. Но если фантазировать – и это только домыслы – вокруг Путина должны быть люди, особенно среди военного руководства, которые очень обеспокоены стоимостью этой войны и неспособностью российских военных со всеми своими огромными ресурсами и численностью победить украинскую армию. Этого явно не произойдет.

Россияне уже очень близки к патовой ситуации. Наше представление о том, что такое российская армия, полностью изменилось в результате этой войны. Она не смогла достичь того, что многие люди ожидали от таких возможностей. Россияне потерпели поражение.

Не "Коалиция желающих": как реально обеспечить прекращение огня

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры работают над тем, чтобы провести эту миссию в Украине после полного прекращения огня. Каково ваше личное мнение об этой концепции и о плане "Коалиции желающих"?

У меня есть серьезные сомнения. Я не очень понимаю, что за этим стоит, потому что линия боевого столкновения между российскими и украинскими войсками очень длинная. Мы говорим о военных подразделениях, которые будут охранять этот рубеж.

Один из моих военных контактов предположил, что нужна сила в 200 тысяч человек. Это огромное количество. Так что представляет из себя "Коалиция желающих", которые будут продолжать помогать и поддерживать Украину в этом конфликте? Я не вижу, каким будет наземное развертывание. И россияне, конечно, очень не хотели бы, чтобы войска НАТО размещались на линии конфликта или между двумя армиями.

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Если кто-то пытается делать предположения и думать, что может быть практичным, то более вероятным вариантом было бы прикрытие с воздуха при условии гарантии безопасности для Украины. Но даже это трудно представить, потому что надо понимать, будет ли это взаимодействие с НАТО или это будут отдельные страны, которые будут действовать не под командованием Альянса.

С моей точки зрения, единственной возможной альтернативой может быть определенное воздушное прикрытие, что, конечно, было бы большой гарантией безопасности и имело бы значение. Но кроме этого, я не участвую в этих дискуссиях, и мне трудно представить, что именно они собой представляют и к чему это может привести. В июне в Гааге состоится саммит НАТО. Возможно, после этого будет легче представить, что именно планируется.

Вы ожидаете или можете представить себе такое воздушное прикрытие над Украиной без полного прекращения огня?

Это было бы невозможно без прекращения огня. Это могло бы стать гарантией безопасности после прекращения огня. На данный момент, будучи прагматичным и реалистичным, членство Украины в НАТО – это еще очень отдаленная перспектива.