Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, Россия не может придумать ничего нового. Поэтому там делают ставку на то же, что и раньше.

Что делает ставка Путина в войне?

Как подчеркнул Братчук, диктатор по прежнему делает ставку на пехоту. Россия теряет колоссальное количество личного состава, но продолжает его набирать.

Кроме того, с наступлением осени Россия перешла к воздушному террору. Так враг хочет заставить украинцев капитулировать и парализовать жизнь украинских городов. Отсюда и регулярные тревоги в том же Киеве.

Россия уничтожает нашу инфраструктуру, экономику, логистику. Это та война на истощение, о которой много говорили, потом опровергали, но Путин все равно за нее зацепился,

– сказал Братчук.

Братчук рассказал о нынешнем этапе войны: смотрите видео 24 Канала

Он надеется, что российская экономика еще может продержаться некоторое время. И у нее якобы есть окно возможностей. У Украины действительно сейчас есть проблемы с ПВО против реактивных "Шахедов". Однако уже ведется поиск решений, как бороться с этой угрозой.

Российские пропагандисты рассказывают, что они побеждают на пятом году войны. И создается впечатление, что там во все это верят. Путин тоже в это верит. Он живет в иллюзорном мире этой войны. Путин никогда не задумывался, сколько россиян с его стороны погибнет. Его не интересует, сколько украинцев он убьет. Идет война на изнурение,

– отметил Братчук.