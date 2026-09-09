Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, нічого нового Росія вигадати не може. Тому там роблять ставку на те, що й раніше.

На що робить ставку Путін у війні?

Як наголосив Братчук, диктатор і надалі робить ставку на піхоту. Росія втрачає колосальну кількість особового складу, але продовжує його набирати.

Окрім цього, з приходом осені Росія перейшла на повітряний терор. Так ворог хоче змусити українців до капітуляції та паралізувати життя українських міст. Звідти й регулярні тривоги у тому ж Києві.

Росія нищить нашу інфраструктуру, економіку, логістику. Це та війна на виснаження, про яку багато говорили, потім спростовували, але Путін все одно за неї зачепився,

– сказав Братчук.

Братчук розповів про теперішній етап війни: дивіться відео 24 Каналу

Він сподівається, що російська економіка ще може протягнути певний час. І у нього нібито є вікно можливостей. Україна дійсно зараз має проблеми з ППО проти реактивних "Шахедів". Однак вже йде пошук рішень, як боротися з цією загрозою.

Російські пропагандисти розповідають, що вони перемагають на 5-ий рік війни. І складається враження, що там у все це вірять. Путін теж у це вірить. Він живе в ілюзорному світі цієї війни. Путін ніколи не замислювався, скільки росіян з його боку загине. Його не цікавить, скільки українців він уб'є. Йде війна на виснаження,

– зауважив Братчук.