ВСУ уничтожили грузовики врага в Херсоне, вооружение в Мелитополе и комплекс С-300 в Запорожье
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты до сих пор не оставили намерений оккупировать всю Донецкую область. Также они хотят удержать все захваченные территории.
По данным Генштаба, продолжаются обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения. В отдельных районах оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, ведут воздушную разведку.
На тему "Они гнали солдат на бойню, мне это подходило": Залужный был шокирован просчетами россиян
Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилью мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны,
– подчеркивает Генштаб.
Также предупреждается, что остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. За минувшие сутки враг нанес 9 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов с РСЗО. За прошедшие сутки враг задействовал ударные БпЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.
Россия обстреливает города и деревни
По данным Генштаба, от вражеского огня пострадали более 50 населенных пунктов. Среди них Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений.
В других направлениях враг продолжил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двуречное, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково;
- на Краматорском направлении – Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Раздолевка и Веселое;
- на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск и Юрьевка;
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Водяное, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении – Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка;
- на Запорожском направлении – Новополье, Новоселке и Времовке.
На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Красная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые Поды, Лиманы и Мирное.
Потери врага
Наши военные рассказали о ситуации на Запорожской АЭС. Там все напряженно. Сотрудники станции не желают сотрудничать с врагом и пытаются уехать из оккупации. Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд.
Подтверждено успешное поражение личного состава и техники противника в предыдущие дни. В частности, в Херсоне уничтожили и вывели из строя 7 вражеских грузовиков Урал. В Мелитополе уничтожили до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 кафиров. В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области ликвидировали вражеский комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранили более 50 кафиров.
Как ВСУ отражали атаки кафиров
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледарь, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское.
Авиация наших сил обороны нанесла 28 ударов. Таким образом, поразили более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Утраты неприятеля уточняются.
Работали хорошо и ракетные войска и артиллерия. Они поразили:
- 5 пунктов управления;
- 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника;
- 2 позиции зенитных ракетных комплексов;
- 3 склада с боеприпасами;
- более 10 отдельных важных целей.
Потери врага на Юге
- В ОК "Юг" сообщали, что в течение суток 26 сентября украинская авиация нанесла 10 авиационных ударов по позициям оккупантов. В Баштанском районе Николаевской области наши войска сбили разведывательный беспилотник "Орлан-10".
- Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач. В Херсонском и Бериславском районах нашим военным удалось попасть в 4 ячейки вражеского оружия и техники и в 4 склада с боеприпасами.
Что рассказал президент о поле боя и ситуации: смотрите видео