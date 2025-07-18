Прекращение огня в Украине возможно до конца года, – Волкер

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что достижение перемирия в Украине до конца года возможно. Однако лишь при условии усиления давления на экономику России и увеличения военной поддержки Киева.

В то же время Волкер отмечает, что "ни одна сделка с Путиным не имеет веса", остановить его может только стратегия сдерживания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью австрийской газете Die Presse.

Смотрите также Прямые переговоры не будут эффективными, – Курт Волкер

Что сказал Волкер о войне в Украине?

Волкер считает, что пауза в войне и прекращение огня, вероятно, будет до конца этого года, если получится "взять в тиски финансовые ресурсы России и обеспечить Украине доступ к оружию".

В таком случае Путин будет вынужден согласиться на прекращение огня. Вызов будет заключаться в том, чтобы Запад действовал быстро, укрепляя Украину, а не снова впадал в самоуспокоение,

– объясняет он.

А также отмечает, что российского диктатора Владимира Путина может заставить задуматься только сдерживание. Нужны возможности и воля к созданию надежного сдерживания, чтобы глава Кремля знал, что пересечение красной линии будет иметь для него болезненные последствия.

По словам Волкера, для этого нужна крепкая, хорошо оснащенная украинская армия и европейские силы поддержки в Украине, за которыми стоят США на случай атак на европейские войска. Кроме этого, необходимо введение вторичных санкций против тех, кто помогает России обходить уже действующие ограничения, включая Китай.

По мнению Волкера, тогда Пекин может пересмотреть свою позицию, ведь интересы Китая в этой войне не очень значительны и если помощь России будет иметь свою цену, ему это не будет выгодно.