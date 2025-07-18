Водночас Волкер зазначає, що "жодна угода з Путіним не має ваги", зупинити його може лише стратегія стримування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю австрійській газеті Die Presse.

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Що сказав Волкер про війну в Україні?

Волкер вважає, що пауза у війні та припинення вогню, ймовірно, буде до кінця цього року, якщо вийде "взяти в лещата фінансові ресурси Росії та забезпечити Україні доступ до зброї".

У такому випадку Путін буде змушений погодитися на припинення вогню. Виклик полягатиме в тому, щоб Захід діяв швидко, зміцнюючи Україну, а не знову впадав у самозаспокоєння,

– пояснює він.

А також зазначає, що російського диктатора Володимира Путіна може змусити задуматися лише стримування. Потрібні можливості та воля до створення надійного стримування, щоб очільник Кремля знав, що перетин червоної лінії матиме для нього болючі наслідки.

За словами Волкера, для цього потрібна міцна, добре оснащена українська армія та європейські сили підтримки в Україні, за якими стоять США на випадок атак на європейські війська. Окрім цього, необхідне запровадження вторинних санкцій проти тих, хто допомагає Росії обходити вже чинні обмеження, включаючи Китай.

На думку Волкера, тоді Пекін може переглянути свою позицію, адже інтереси Китаю в цій війні не є дуже значними і якщо допомога Росії матиме свою ціну, йому це не буде вигідно.