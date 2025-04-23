Россияне пытаются дойти до админграницы Днепропетровской области до 9 мая, – ОСУВ "Хортица"

Российские войска продолжают штурмовые действия на Покровском направлении. Они пытаются достичь границы Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая.

Для штурмов оккупанты используют легкую мобильную технику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-центр оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Россияне хотят продвинуться до 9 мая

Военные отмечают, что вражеская армия продолжает атаковать на Покровском направлении в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Котлиного, Удачного, Троицкого, Алексеевки, Лисовки, Новосергиевки, Новоалександровки и Андреевки.

Несмотря на интенсивные попытки прорыва, все атаки были отражены украинскими защитниками без потери позиций. Во время боев украинские силы уничтожили вражескую легковушку, два квадроцикла и пять мотоциклов.

Противник не оставляет попыток выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая,

– говорится в сообщении.

Напомним, во время так называемого "перемирия" противник пытался расчищать реку Жеребец на Лиманском направлении от остатков своей техники. Вероятно, это делали для того, чтобы дальше пустить свою новую бронетехнику.