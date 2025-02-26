Вице-президент США Вэнс назвал войну России против Украины "этническими разногласиями"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вспомнил свою встречу с украинским мигрантом в штате Огайо, когда тот пожаловался на предательство своей страны. Он возмущен таким поведением мигранта и назвал войну в Украине "этническими разногласиями".

Вэнс отметил, что мигранты, которые становятся американцами должны поддерживать США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Джей Ди Вэнса в X.

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Вэнс возмущен поддержкой Украины украино-американцами

Вэнс рассказал, как в 2022 году во время своей сенатской кампании встретил в Огайо мужчину украинского происхождения, разъяренного из-за отношения того к российско-украинской войне.

"Вы пытаетесь бросить мою страну и мне это не нравится", – сказал тот человек, на что нынешний вице-президент США ответил: "Ваша страна – Соединенные Штаты Америки, как и моя".

Далее в своем посте он объяснил, что его возмущает то, что иммигрантам в США есть дело до их бывшей страны. Войну в Украине он охарактеризовал как "этнические разногласия", которые для иммигранта должны быть в прошлом.

Далее Вэнс рассказал, мол, мигранты должны воспринимать США как свою страну и заботиться о ее интересах. Очевидно, свои взгляды он и воспринимает как "интересы США".

Он также добавил, что во время кампании видел и украинских американцев, "которые соглашались с его взглядами".