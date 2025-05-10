Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Что происходит на фронте вечером 10 мая

С начала суток произошло 117 боевых столкновений.

На Харьковском направлении ВСУ отражали 3 атаки врага в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.

Противник совершил 1 бесполезную атаку на наши укрепления на Купянском направлении вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении оккупанты 6 раз штурмовали позиции украинских защитников в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое и Зеленая Долина. Продолжаются 3 боестолкновения.

На Северском направлении Силы обороны отбили 2 вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении бойцы остановили 7 вражеских атак вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и в сторону Белой Горы, Майского и Предтечино. Один бой продолжается.

На Торецком направлении оккупанты 7 раз штурмовали позиции защитников в районах населенных пунктов Дружба, Торецк и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении враг совершил 38 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка. Продолжаются 3 боестолкновения. По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 69 и ранили 32 оккупантов, уничтожили один автомобиль и три разведывательных БПЛА, существенно повредили одну самоходную артиллерийскую установку.

На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Свободное Поле, Привольное и в направлении Богатыря, Шевченко, Новополя.

На Гуляйпольском направлении в районах Новополя и Новоселок ВСУ остановили 11 вражеских атак. Еще две атаки продолжаются. Населенные пункты Малиновка и Железнодорожное подверглись авиационным ударам.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении оккупанты провели 3 бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Курском направлении с начала суток Силы обороны успешно остановили 19 вражеских атак. Две битвы продолжаются.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.