Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Що відбувається на фронті увечері 10 травня

З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ЗСУ відбивали 3 атаки ворога в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам'янки.

Противник здійснив 1 марну атаку на наші укріплення на Куп'янському напрямку поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку окупанти 6 разів штурмували позиції українських захисників у бік населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове та Зелена Долина. Тривають 3 боєзіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 2 ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку бійці зупинили 7 ворожих атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного. Один бій триває.

На Торецькому напрямку окупанти 7 разів штурмували позиції захисників у районах населених пунктів Дружба, Торецьк та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 штурмів. Найбільша активність спостерігається у бік населених пунктів Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка. Тривають 3 боєзіткнення. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 69 і поранили 32 окупантів, знищили один автомобіль та три розвідувальні БпЛА, суттєво пошкодили одну самохідну артилерійську установку.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя.

На Гуляйпільському напрямку в районах Новополя та Новосілок ЗСУ зупинили 11 ворожих атак. Ще дві атаки тривають. Населені пункти Малинівка та Залізничне зазнали авіаційних ударів.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував у районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку окупанти провели 3 марні атаки на позиції наших захисників.

На Курському напрямку з початку доби Сили оборони успішно зупинили 19 ворожих атак. Дві битви тривають.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.