2 продвижения россиян и 168 боестолкновений: ситуация на фронте 2 ноября

Силы обороны Украины продолжают противостоять стране-террористке России. К сожалению, захватчики снова имеют несколько продвижений.

Как изменилась карта фронта?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий вечером 2 ноября. По их данным, российские войска имеют 2 продвижения.

Так, оккупанты продвинулись возле Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожской области.

Враг продвинулся вблизи Покровска: смотрите на карте

Россия имеет продвижение у Привольного: смотрите на карте

Какая ситуация на фронте?

В Генштабе рассказали, что за сутки 2 ноября по состоянию на 22:00 было зафиксировано 168 боевых столкновений.

Оккупанты нанесли 36 авиационных ударов, сбросили 63 КАБа, а также привлекли к поражению 3759 дронов-камикадзе и осуществили 3822 обстрела по позициям ВСУ и населенным пунктам.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинская армия отбила одну атаку россиян.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили 12 атак возле населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Тихое, Отрадное, и в сторону Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении Силы обороны отражали 12 российских атак вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного, 4 боестолкновения по состоянию на 22:00 продолжались.

На Лиманском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции ВСУ возле населенных пунктов Грековка, Колодези, Заречное и в сторону населенного пункта Коровий Яр. На некоторых локациях бои не прекращались.

На Славянском направлении ВСУ отбили 8 атак захватчиков возле Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Северска.

На Краматорском направлении было зафиксировано 2 боевых столкновения – враг хотел продвинуться возле населенного пункта Часов Яр и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении оккупанты 16 раз атаковали украинские позиции, сосредоточив усилия у населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении россияне 62 раза пытались прорвать оборону ВСУ возле населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономическое, Покровск, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Ореховое, Дачное и Филиал.

На Александровском направлении Россия 29 раз атаковала в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Новоселовка, Вороное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское. Один бой еще продолжался.

На Гуляйпольском направлении было 2 боестолкновения возле населенного пункта Охотничье.

На Ореховском направлении наступательных действий ворон не было.

На Приднепровском направлении ВСУ отбили одну попытку россиян продвинуться возле Антоновского моста.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

