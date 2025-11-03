Укр Рус
3 ноября, 01:50
7

2 продвижения россиян и 168 боестолкновений: ситуация на фронте 2 ноября

София Рожик
Основные тезисы
  • Аналитики DeepState сообщили о двух продвижениях российских войск: возле Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожье.
  • За сутки 2 ноября зафиксировано 168 боевых столкновений, 36 авиационных ударов и 3822 обстрела по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Силы обороны Украины продолжают противостоять стране-террористке России. К сожалению, захватчики снова имеют несколько продвижений.

Кроме того, на фронте за сутки 2 ноября произошло 168 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState и сводку Генштаба.

Как изменилась карта фронта?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий вечером 2 ноября. По их данным, российские войска имеют 2 продвижения.

Так, оккупанты продвинулись возле Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожской области.

Враг продвинулся вблизи Покровска: смотрите на карте

Россия имеет продвижение у Привольного: смотрите на карте

Какая ситуация на фронте?

В Генштабе рассказали, что за сутки 2 ноября по состоянию на 22:00 было зафиксировано 168 боевых столкновений.

Оккупанты нанесли 36 авиационных ударов, сбросили 63 КАБа, а также привлекли к поражению 3759 дронов-камикадзе и осуществили 3822 обстрела по позициям ВСУ и населенным пунктам.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинская армия отбила одну атаку россиян.

  • На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили 12 атак возле населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Тихое, Отрадное, и в сторону Колодязного и Двуречанского.

  • На Купянском направлении Силы обороны отражали 12 российских атак вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного, 4 боестолкновения по состоянию на 22:00 продолжались.

  • На Лиманском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции ВСУ возле населенных пунктов Грековка, Колодези, Заречное и в сторону населенного пункта Коровий Яр. На некоторых локациях бои не прекращались.

  • На Славянском направлении ВСУ отбили 8 атак захватчиков возле Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Северска.

  • На Краматорском направлении было зафиксировано 2 боевых столкновения – враг хотел продвинуться возле населенного пункта Часов Яр и в сторону Ступочек.

  • На Константиновском направлении оккупанты 16 раз атаковали украинские позиции, сосредоточив усилия у населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

  • На Покровском направлении россияне 62 раза пытались прорвать оборону ВСУ возле населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономическое, Покровск, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Ореховое, Дачное и Филиал.

  • На Александровском направлении Россия 29 раз атаковала в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Новоселовка, Вороное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское. Один бой еще продолжался.

  • На Гуляйпольском направлении было 2 боестолкновения возле населенного пункта Охотничье.

  • На Ореховском направлении наступательных действий ворон не было.

  • На Приднепровском направлении ВСУ отбили одну попытку россиян продвинуться возле Антоновского моста.

  • На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

