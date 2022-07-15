Пытаются штурмовать, – генерал-лейтенант оценил наступательные возможности россиян на Востоке

Специалисты прогнозируют, что оккупанты будут продолжать наступление на Востоке. В частности, в Институте по изучению войны считают, что российские бойцы до сих пор планируют захватить Славянск и Бахмут. Пока они пытаются штурмовать.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он подчеркнул, что наступательный потенциал оккупантов снижен после потерь, которые они понесли в Северодонецке и Лисичанске.

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Однако, по его словам, наступательный потенциал у россиян достаточный для того, чтобы проводить действия на линии Бахмут, Северск и Славянск. Также оккупанты обстреливают Краматорск.

Генерал-лейтенант отметил, что у российских захватчиков стоит задача захватить территории до границ Донецкой и Луганской областей, и они пытаются это реализовать.

Для этого провели перегруппировку войск, принимавших участие в боевых действиях в Северодонецке, ведь там в подразделениях большие потери, осталось 30 – 50%. Поэтому их меняют и пополняют,

– ответил Романенко.

Но, по его словам, если сравнивать интенсивность действий, то даже карта боевых действий сейчас показывает снижение активности. Однако это не значит, что они отказались от задач.

Он добавил, что оккупанты формируют резервы, подтягивают обеспечение.

А на отдельных направлениях, в частности Бахмут и Славянск, пытаются продвигаться вперед. Также они совершают в Славянске штурмовые действия и наносят удары всеми средствами вооружения.

– заявил генерал-лейтенант.

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