Про це 24 каналу сказав військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Він наголосив, що наступальний потенціал окупантів знижений після втрат, які вони понесли в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

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За його словами, але наступальний потенціал в росіян достатній для того, щоб проводити дії на лінії Бахмут, Сіверськ та Слов’янськ. Також окупанти обстрілюють Краматорськ.

Генерал-лейтенант зазначив, що в російських загарбників стоїть завдання – захопити території до кордонів Донецької та Луганської областей, і вони намагаються це реалізувати.

Для цього провели перегрупування військ, які приймали участь в бойових діях в Сєвєродонецьку, адже там в підрозділах великі втрати, залишилося 30 – 50%. Тому їх змінюють та поповнюють,

– відповів Романенко.

Але, за його словами, якщо порівнювати інтенсивність дій, то навіть карта бойових дій наразі показує знищення активності. Проте це не означає, що вони відмовилися від завдань.

Він додав, що окупанти формують резерви, підтягують забезпечення.

А на окремих напрямках, зокрема Бахмут та Слов’янськ намагаються просуватися вперед. Також вони здійснюють в Слов'янську штурмові дії та наносять удари всіма засобами озброєння,

– заявив генерал-лейтенант.

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