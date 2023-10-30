Взрывы в Севастополе, враг запустил ракеты на Днепропетровщину: хронология 614 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить территорию Украины, продолжает вести вооруженную агрессию против нашего государства, совершая военные преступления. Силы обороны держат оборону, при этом ведут наступление на нескольких направлениях фронта.

Война в Украине длится 614 дней. О главных событиях по состоянию на 30 октября, ситуации на поле боя – рассказывает 24 Канал.

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