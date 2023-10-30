Взрывы в Севастополе, враг запустил ракеты на Днепропетровщину: хронология 614 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить территорию Украины, продолжает вести вооруженную агрессию против нашего государства, совершая военные преступления. Силы обороны держат оборону, при этом ведут наступление на нескольких направлениях фронта.
Война в Украине длится 614 дней. О главных событиях по состоянию на 30 октября, ситуации на поле боя – рассказывает 24 Канал.
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Во временно оккупированном Севастополе слышали взрывы, там обнаружили два безэкипажных катера. Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев и российское Минобороны заявили, что силы Черноморского флота отбивают атаку беспилотников. В пригороде Днепра прогремели взрывы около 2 ночи. В ПС ВСУ призвали жителей областного центра находиться в укрытиях. По состоянию на 2.04 небо над Днепропетровщиной уже было чистым. Мониторинговые каналы писали, что Россия могла направить в область крылатые ракеты "Искандер". Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия может массированно ударить по Украине с началом первых морозов. Пока оккупанты, вероятно, накапливают дроны и ракеты.
Взрывы в Севастополе
В пригороде Днепра произошли взрывы
Россия может массированно ударить с началом морозов
Во временно оккупированном Севастополе слышали взрывы, там обнаружили два безэкипажных катера. Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев и российское Минобороны заявили, что силы Черноморского флота отбивают атаку беспилотников.
В пригороде Днепра прогремели взрывы около 2 ночи. В ПС ВСУ призвали жителей областного центра находиться в укрытиях. По состоянию на 2.04 небо над Днепропетровщиной уже было чистым. Мониторинговые каналы писали, что Россия могла направить в область крылатые ракеты "Искандер".
Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия может массированно ударить по Украине с началом первых морозов. Пока оккупанты, вероятно, накапливают дроны и ракеты.