Источников несколько, – военный эксперт объяснил, где Кремль будет брать ресурсы для нового наступления
За последнюю неделю стало больше заявлений, что оккупанты могут готовить новые наступления в будущем. Однако с ресурсами у них уже гораздо хуже ситуация, чем была в начале полномасштабного вторжения.
Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Андрей Харук. По его словам, у России есть несколько источников, которые помогают ей пополнять ресурсы. В первую очередь это собственное военное производство. Однако при нынешних темпах потерь оккупанты не успевают возобновлять ресурсы в военной технике.
К теме Это будет мясорубка, – обозреватель о вероятном новом наступлении на Киев
Бьем современную технику – они поднимают старую
Как подчеркнул Харук, оккупанты пытаются восстановить старую технику, которая находится на складах. Например, они собираются восстановить около 800 танков Т-62, часть из которых уже находится на фронте.
Украинские военные, по подтвержденным по фото и видео данным, уже уничтожили более 40 таких танков.
Определенные источники у них есть. Другое дело, что мы выбиваем современную российскую технику, а в строй они возвращают технику 40 – 50-летней давности. Количественно они компенсировать могут, а вот качественно здесь большие сомнения. Потому что современная боевая техника – это электроника. А проблемы со снабжением различных компонентов никуда не исчезли,
– заметил Харук.
Конечно, оккупанты будут пытаться поставлять необходимое оборудование контрабандой. Однако эти схемы регулярно разоблачают и останавливают. Поэтому производить современную технику России будет все труднее.
Откуда оккупанты могут обновлять ресурсы: смотрите видео
Может ли Беларусь помочь России техникой
В свое время Белоруссия эффективно наладила интеграцию западных компонентов в советские системы вооружения. Однако опять-таки сейчас они фактически отрезаны от снабжения этих запчастей.
Определенные запасы у Беларуси есть. Однако они уже меньше, ведь Россия до этого активно пользовалась белорусскими арсеналами. Кроме того, Минск в свое время также распродавал советское вооружение.
Больших запасов там нет. Их хватило бы для мобилизации собственной белорусской армии, а не для того, чтобы делиться или увеличивать российский потенциал,
– считает Харук.
Может ли Россия пойти в повторное наступление на Киев
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что российские оккупанты готовят новую группировку войск, которую могут использовать, к примеру, для повторного наступления на Киев. Или для атаки на других направлениях. Всего в резерве кафиров есть еще 1,2 – 1,5 миллиона человек.
- По мнению Залужного, россияне действительно могут уйти воевать, если им прикажет "царь-батюшка". Хотя новые оккупанты не так хорошо оснащены, но все равно представляют проблему для Украины.
- Новую попытку наступления оккупанты могут предпринять уже в январе. Однако, вероятнее всего, такое может произойти весной.