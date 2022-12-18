Источников несколько, – военный эксперт объяснил, где Кремль будет брать ресурсы для нового наступления

За последнюю неделю стало больше заявлений, что оккупанты могут готовить новые наступления в будущем. Однако с ресурсами у них уже гораздо хуже ситуация, чем была в начале полномасштабного вторжения.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Андрей Харук. По его словам, у России есть несколько источников, которые помогают ей пополнять ресурсы. В первую очередь это собственное военное производство. Однако при нынешних темпах потерь оккупанты не успевают возобновлять ресурсы в военной технике.

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Бьем современную технику – они поднимают старую

Как подчеркнул Харук, оккупанты пытаются восстановить старую технику, которая находится на складах. Например, они собираются восстановить около 800 танков Т-62, часть из которых уже находится на фронте.

Украинские военные, по подтвержденным по фото и видео данным, уже уничтожили более 40 таких танков.

Определенные источники у них есть. Другое дело, что мы выбиваем современную российскую технику, а в строй они возвращают технику 40 – 50-летней давности. Количественно они компенсировать могут, а вот качественно здесь большие сомнения. Потому что современная боевая техника – это электроника. А проблемы со снабжением различных компонентов никуда не исчезли,

– заметил Харук.

Конечно, оккупанты будут пытаться поставлять необходимое оборудование контрабандой. Однако эти схемы регулярно разоблачают и останавливают. Поэтому производить современную технику России будет все труднее.

Откуда оккупанты могут обновлять ресурсы: смотрите видео

Может ли Беларусь помочь России техникой

В свое время Белоруссия эффективно наладила интеграцию западных компонентов в советские системы вооружения. Однако опять-таки сейчас они фактически отрезаны от снабжения этих запчастей.

Определенные запасы у Беларуси есть. Однако они уже меньше, ведь Россия до этого активно пользовалась белорусскими арсеналами. Кроме того, Минск в свое время также распродавал советское вооружение.

Больших запасов там нет. Их хватило бы для мобилизации собственной белорусской армии, а не для того, чтобы делиться или увеличивать российский потенциал,

– считает Харук.

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