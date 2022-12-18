Про це 24 каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. За його словами, Росія має кілька джерел, які допомагають їй поповнювати ресурси. Насамперед це власне військове виробництво. Однак при нинішніх темпах втрат окупанти не встигають поновлювати ресурси у військовій техніці.

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Б'ємо сучасну техніку – вони підіймають стару

Як наголосив Харук, окупанти намагаються відновити стару техніку, яка перебуває на складах. До прикладу, вони збираються відновити близько 800 танків Т-62, частина з яких вже перебуває на фронті.

Українські військові, за підтвердженими по фото й відео даними, вже знищили понад 40 таких танків.

Певні джерела у них є. Інше діло, що ми вибиваємо сучасну російську техніку, а в стрій вони повертають техніку 40 – 50 річної давності. Кількісно вони компенсувати можуть, а от якісно – тут великі сумніви. Бо сучасна бойова техніка – це електроніка. А проблеми з постачанням різних компонентів нікуди не зникли,

– зауважив Харук.

Звісно, окупанти намагатимуться постачати потрібне обладнання контрабандою. Однак ці схеми регулярно викривають та зупиняють. Тому виробляти сучасну техніку Росії буде все складніше.

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Чи може Білорусь допомогти Росії технікою

Свого часу Білорусь ефективно налагодила інтеграцію західних компонентів в радянські системи озброєння. Однак знову-таки зараз вони фактично відрізані від постачання цих запчастин.

Певні запаси Білорусь має. Однак вони вже менші, адже Росія й до того активно користувалася білоруськими арсеналами. Окрім цього, Мінськ свого часу також розпродавав радянське озброєння.

Великих запасів там немає. Їх би вистачило для мобілізації власної білоруської армії, а не для того, щоб ділитися чи збільшувати російський потенціал,

– вважає Харук.

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