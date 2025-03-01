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24 Канал Новости Украины Скандал в Белом доме, атака дронами-камикадзе: хронология 1102 дня войны
1 марта, 07:10
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Скандал в Белом доме, атака дронами-камикадзе: хронология 1102 дня войны

Сергей Попович

Российская агрессия против Украины продолжается. Ночью враг в очередной раз применил дроны-камикадзе для террора мирного населения.

О главных событиях Украины, ситуацию на фронте 1 марта 2025 года, 1012 дня войны рассказывает 24 Канал.

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07:20, 01 марта

Россия ночью атаковала Харьков

Вражеские силы нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова, а также по Харьковскому району области. В результате атаки повреждены:

  • Медучреждение,
  • жилые дома,
  • торговый центр,
  • магазины,
  • автозаправочная станция,
  • автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры.
  • здание пожарно-спасательного подразделения – выбиты окна, двери и ворота.

По предварительным данным, есть 7 пострадавших. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что среди травмированных лиц есть ребенок – 6-летний мальчик.

07:17, 01 марта

Генштаб подсчитал потери оккупантов 28 февраля

За минувшие сутки российская армия потеряла 1050 военных, а также в частности 11 танков, 15 боевых бронированных машин, 128 БпЛА, 1 средство ПВО, 107 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

07:05, 01 марта

Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News

Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью Брету Байеру в программе "Специальный отчет" в 18:00 по восточному времени (суббота, 1 марта 01:00 по киевскому времени).