Скандал в Белом доме, атака дронами-камикадзе: хронология 1102 дня войны

Российская агрессия против Украины продолжается. Ночью враг в очередной раз применил дроны-камикадзе для террора мирного населения.

О главных событиях Украины, ситуацию на фронте 1 марта 2025 года, 1012 дня войны рассказывает 24 Канал.

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