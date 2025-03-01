Скандал в Белом доме, атака дронами-камикадзе: хронология 1102 дня войны
Российская агрессия против Украины продолжается. Ночью враг в очередной раз применил дроны-камикадзе для террора мирного населения.
О главных событиях Украины, ситуацию на фронте 1 марта 2025 года, 1012 дня войны рассказывает 24 Канал.
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Вражеские силы нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова, а также по Харьковскому району области. В результате атаки повреждены: По предварительным данным, есть 7 пострадавших. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что среди травмированных лиц есть ребенок – 6-летний мальчик. За минувшие сутки российская армия потеряла 1050 военных, а также в частности 11 танков, 15 боевых бронированных машин, 128 БпЛА, 1 средство ПВО, 107 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью Брету Байеру в программе "Специальный отчет" в 18:00 по восточному времени (суббота, 1 марта 01:00 по киевскому времени).
Россия ночью атаковала Харьков
Генштаб подсчитал потери оккупантов 28 февраля
Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News
Вражеские силы нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова, а также по Харьковскому району области. В результате атаки повреждены:
По предварительным данным, есть 7 пострадавших. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что среди травмированных лиц есть ребенок – 6-летний мальчик.
За минувшие сутки российская армия потеряла 1050 военных, а также в частности 11 танков, 15 боевых бронированных машин, 128 БпЛА, 1 средство ПВО, 107 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью Брету Байеру в программе "Специальный отчет" в 18:00 по восточному времени (суббота, 1 марта 01:00 по киевскому времени).