"Шахеды" атаковали Украину: хронология 1128 дня войны

07:03, 27 марта

По словам Зеленского, в ночь на 26 марта россияне действительно не атаковали энергообъекты Украины, однако пострадала другая гражданская инфраструктура.

Безусловно, это трагедия, что россияне все равно атаковали, более сотни дронов... Но мы должны быть честными – ударов по энергетике сегодня ночью не было,

– сказал президент.