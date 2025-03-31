31 марта, 06:26
Трамп угрожает Зеленскому, Россия атакует "Шахедами": хронология 1132 дня войны
Российская открытая агрессия против Украины продолжается уже 1132 сутки. 31 марта враг продолжает террор мирного населения и попытки продвинуться на фронте.
О главных событиях дня, последствиях российских обстрелов и ситуации на фронте на 1132 день большой войны – сообщает 24 Канал.
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По данным DeepState, россияне имеют успехи в Розливе на Кураховском, возле Пантелеймоновки на Покровском и Нового на Лиманском направлениях.
06:18, 31 марта
По данным DeepState, россияне имеют успехи в Розливе на Кураховском, возле Пантелеймоновки на Покровском и Нового на Лиманском направлениях.