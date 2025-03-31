Трамп угрожает Зеленскому, Россия атакует "Шахедами": хронология 1132 дня войны

Российская открытая агрессия против Украины продолжается уже 1132 сутки. 31 марта враг продолжает террор мирного населения и попытки продвинуться на фронте.

О главных событиях дня, последствиях российских обстрелов и ситуации на фронте на 1132 день большой войны – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россия продвинулась на Торецком и Покровском направлениях: отчет и карты ISW 30 марта