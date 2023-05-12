ВСУ отразили более 44 атак врага: хронология 443 дня войны

Адская война России против Украины длится уже 443 дня. Силы обороны держат оборону по всем направлениям фронта, враг деморализован и ведет себя как террорист.

Какая ситуация на фронте и на дипломатическом поле – читайте в тексте 24 Канала.

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06:00 Силы обороны Украины отбили 44 атаки противника на 4 направлениях за последние сутки. Об этом отчитались в Генштабе.

Противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

Генерал украинской армии, председатель Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж считает, что указ Путина о призыве резервистов на военное собрание, подписанный 10 мая, может быть попыткой диктатора сплотить страну накануне украинского контрнаступления.

01:50 Украинские воины превратили в металлолом новый зенитный ракетно-пушечный комплекс россиян "Панцирь-С1".

В ВСУ показали недавно оставленные позиции россиян в Бахмуте. На фото можно увидеть остатки мин, которые оккупанты хотели использовать для создания минных полей. Кроме этого, там были и переносные зенитно-ракетные комплексы, применяемые кафирами по танкам ВСУ.

Россияне сбежали с позиции возле Бахмута / Фото 25 Сечеславской воздушно-десантной бригады.