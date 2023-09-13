Мощный "хлопок" в Севастополе, атака на Одессу: хронология 567 дня войны
Украина противостоит полномасштабной войне России 567 дней. Страна-террорист продолжает атаковать мирные города, а неизвестные дроны начали падать и на ее территории. На фронте ситуация динамичная и сложная, ВСУ наступают по нескольким направлениям.
О главных событиях, произошедших в течение 567 дня войны, 13 сентября – рассказываем в материале 24 Канала.
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В Одесской ОВАЕ рассказали о последствиях ночной атаки дронами-камикадзе на регион: В Севастополе, где базируется российский оккупационный черноморский флот, раздалось несколько мощных взрывов. Местные "власти" признали, что на город была атака, в результате которой произошел пожар. В частности, в районе Южной бухты. По меньшей мере, семь взрывов прогремели в 3 ночи, пишут "Крым.Реалии". При этом от взрывной волны задрожали стекла в окнах, а в небе виднелись яркие вспышки и дым. Это подтверждают фото и видео, снятые местными жителями. Также известно, что в это время перекрывалось движение автотранспорта по Керченскому мосту. По данным ГУР МО, в рамках проекта "Хочу жить" с момента начала существования уже 25 тысяч заявок россияне направили. А если говорить о реализованных цифрах, то это также сотни сдавшихся в плен россиян. Российские захватчики ночью снова пустили беспилотники типа "Шахед" на Одесскую область. Так, под атакой окупантов оказался Измаильский район. В Германии отказались выдавать Украине абсолютно всех мужчин, незаконно уехавших из нашего государства из-за мобилизации. В то же время страна готова вернуть украинцев, покинувших нашу страну благодаря взяточничеству. В Москве произошел пожар возле известной телебашни российской столицы – Останкинской башни. На месте событий видно черное облако дыма, жители жалуются на "хлопок". В конце концов стало известно, что возгорание произошло на северо-восточной части российской столицы, там горело мусоросортировочное предприятие в районе метро Владикино. Жители Мелитополя сообщили о мощных взрывах вблизи Мелитополя. Их подтвердил мэр города Иван Федоров, в то же время российские оккупационные власти традиционно громкие звуки не стали комментировать.
Первые данные о последствиях атаки на Одесщину
"Хлопок" в Севастополе
Сколько россиян оставили заявку на сдачу в плен
Россияне пустили "Шахеды" в Одесскую область
Германия не будет выдавать Украине ухилянцев
В Москве заметили пожар возле Останкинской башни
В Севастополе прогремели взрывы
В Одесской ОВАЕ рассказали о последствиях ночной атаки дронами-камикадзе на регион:
В Севастополе, где базируется российский оккупационный черноморский флот, раздалось несколько мощных взрывов. Местные "власти" признали, что на город была атака, в результате которой произошел пожар. В частности, в районе Южной бухты.
По меньшей мере, семь взрывов прогремели в 3 ночи, пишут "Крым.Реалии". При этом от взрывной волны задрожали стекла в окнах, а в небе виднелись яркие вспышки и дым. Это подтверждают фото и видео, снятые местными жителями.
Также известно, что в это время перекрывалось движение автотранспорта по Керченскому мосту.
По данным ГУР МО, в рамках проекта "Хочу жить" с момента начала существования уже 25 тысяч заявок россияне направили. А если говорить о реализованных цифрах, то это также сотни сдавшихся в плен россиян.
Российские захватчики ночью снова пустили беспилотники типа "Шахед" на Одесскую область. Так, под атакой окупантов оказался Измаильский район.
В Германии отказались выдавать Украине абсолютно всех мужчин, незаконно уехавших из нашего государства из-за мобилизации. В то же время страна готова вернуть украинцев, покинувших нашу страну благодаря взяточничеству.
В Москве произошел пожар возле известной телебашни российской столицы – Останкинской башни. На месте событий видно черное облако дыма, жители жалуются на "хлопок". В конце концов стало известно, что возгорание произошло на северо-восточной части российской столицы, там горело мусоросортировочное предприятие в районе метро Владикино.
Жители Мелитополя сообщили о мощных взрывах вблизи Мелитополя. Их подтвердил мэр города Иван Федоров, в то же время российские оккупационные власти традиционно громкие звуки не стали комментировать.