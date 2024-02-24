Вторая годовщина масштабного вторжения, последствия атаки дронов: хронология 731 дня войны

06:33, 24 февраля

Ночью ПВО уничтожила 12 дронов-камикадзе – два над Николаевской областью, по пять над Кировоградской и Одесской.

Один из сбитых дронов упал в жилой квартал Одессы, где произошли разрушения и возгорания в типичном одесском дворике.



Дрон упал в жилом квартале Одессы / Фото ГСЧС

Силы обороны Юга сообщили, что в результате падения дрона одна из квартир разрушена полностью. Там погиб хозяин, его жену спасателям удалось достать из-под завалов, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двух жительниц соседней квартиры доставили в больницу с ожогами и другими травмами.