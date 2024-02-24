Вторая годовщина масштабного вторжения, последствия атаки дронов: хронология 731 дня войны
В Украине начались 731 сутки полномасштабного вторжения России. Сегодня ровно два года, как Путин решил вторгнуться в суверенное независимое государство. Два года украинцы дают отпор врагу, защитники мужественно ведут бой с оккупантами.
О главных событиях дня, ситуацию на фронте, дипломатические победы – читайте в материале 24 Канала.
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Россияне сообщили о крупном пожаре на заводе в Липецке. Пожар охватил Новолипецкий металлургический комбинат – это крупнейший сталелитейный завод в России. Кстати, он и один из топовых загрязнителей воздуха, на что регулярно жалуются россияне. Ночью ПВО уничтожила 12 дронов-камикадзе – два над Николаевской областью, по пять над Кировоградской и Одесской. Один из сбитых дронов упал в жилой квартал Одессы, где произошли разрушения и возгорания в типичном одесском дворике. Силы обороны Юга сообщили, что в результате падения дрона одна из квартир разрушена полностью. Там погиб хозяин, его жену спасателям удалось достать из-под завалов, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двух жительниц соседней квартиры доставили в больницу с ожогами и другими травмами. Постоянный представитель России Василий Небензя во время выступления на Генассамблее ООН отличился циничными заявлениями. "Временно оккупированных территорий не существует. Есть российские регионы", К таким "российским" Небензя причислил не только Крым и Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую и Херсонскую области. В ГУР рассказали, что украинские защитники сбили российский самолет дальнего радиолокационного слежения А-50 с советского ЗРК С-200. Это уже второй сбитый самолет такого типа – первое сбитие было в январе. Украинцы собрали 300 миллионов за 36 часов на морские дроны Sea Baby для Службы безопасности Украины. Именно они взорвали Крымский мост. Чтобы реализовать эту амбициозную цель, объединились UNITED24, monobank и блогеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков.
В Липецке пожар на металлургическом заводе
В Одессе есть погибший в результате атаки дронов
Дрон упал в жилом квартале Одессы / Фото ГСЧС
Небензя выдал циничные заявления на Генассамблее
– сказал он.
Чем сбили самолет А-50
Украинцы собрали 300 миллионов на дроны Sea Baby
Россияне сообщили о крупном пожаре на заводе в Липецке. Пожар охватил Новолипецкий металлургический комбинат – это крупнейший сталелитейный завод в России. Кстати, он и один из топовых загрязнителей воздуха, на что регулярно жалуются россияне.
Ночью ПВО уничтожила 12 дронов-камикадзе – два над Николаевской областью, по пять над Кировоградской и Одесской.
Один из сбитых дронов упал в жилой квартал Одессы, где произошли разрушения и возгорания в типичном одесском дворике.
Силы обороны Юга сообщили, что в результате падения дрона одна из квартир разрушена полностью. Там погиб хозяин, его жену спасателям удалось достать из-под завалов, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двух жительниц соседней квартиры доставили в больницу с ожогами и другими травмами.
Постоянный представитель России Василий Небензя во время выступления на Генассамблее ООН отличился циничными заявлениями.
"Временно оккупированных территорий не существует. Есть российские регионы",
К таким "российским" Небензя причислил не только Крым и Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую и Херсонскую области.
В ГУР рассказали, что украинские защитники сбили российский самолет дальнего радиолокационного слежения А-50 с советского ЗРК С-200. Это уже второй сбитый самолет такого типа – первое сбитие было в январе.
Украинцы собрали 300 миллионов за 36 часов на морские дроны Sea Baby для Службы безопасности Украины. Именно они взорвали Крымский мост.
Чтобы реализовать эту амбициозную цель, объединились UNITED24, monobank и блогеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков.