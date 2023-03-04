Россия запустила производство ракет: хронология 374 дня войны

В Украине продолжаются 374-е сутки полномасштабной войны с Россией. Наши воины продолжают давать мощный отпор врагу.

Какова ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте в течение 4 марта – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Ситуация там сложная, – Данилов рассказал о боях на Бахмутском направлении

00:27

Число жертв удара по многоэтажке в Запорожье выросло. Из-под завалов деблокировали 7 погибших. Поисковая операция продолжается.

В разведке Канады констатировали, что действия России свидетельствуют о желании вести войну, а не переходить к переговорам.Россияне запустили производство некоторых ракет. Эксперт Петр Черник заявил, что Х-101 и 3М14 "Калибр" поставили на конвейер, то есть более 40 единиц в месяц оккупанты могут производить.После "хлопка" в Мащулищах поврежден самолет-разведчик А-50 с бортовым номером "43" улетел на ремонтный завод в Россию. На заводе "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева" подтвердили журналистам, что судно у них.