Якою є ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті протягом 4 березня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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В Україні триває 374-та доба повномасштабної війни з Росією. Наші воїни продовжують давати потужну відсіч ворогові.
Якою є ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті протягом 4 березня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Читайте також Ситуація там складна, – Данілов розповів про бої на Бахмутському напрямку