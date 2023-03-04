Якою є ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті протягом 4 березня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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05:32 У розвідці Канади констатували, що Дії Росії свідчать про бажання вести війну, а не переходити до перемовин.

04:26 Росіяни запустили виробництво деяких ракет. Експерт Петро Черник заявив, що Х-101 і 3М14 "Калібр" поставили на конвеєр, тобто понад 40 одиниць на місяць окупанти можуть виготовляти.

01:39 Після "бавовни" в Мащулищах пошкоджений літак-розвідник А-50 з бортовим номером "43" полетів на ремонтний завод у Росію. На заводі "Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Берієва" підтвердили журналістам, що судно у них.