В Украину прибудут 4 истребителя МиГ-29, надежда на перелом в Бахмуте: хронология 386 дня войны

Россия пытается наступать на Украину. Самая тяжелая ситуация на Бахмутском направлении, однако Вооруженные Силы Украины держат оборону.

Более того, недавно анонсировали хорошие новости от наших военных на севере Бахмута. Какая ситуация на дипломатическом фронте и поле боя – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также ВСУ нужны тысячи автомобилей: сколько они стоят, где их купить и какие лучше всего подходят

15:47 Высший антикоррупционный суд оправдал уже второго за день "Слугу народа". На этот раз речь идет о Максиме Пашковском, который не задекларировал арендованную квартиру на Печерске. 15:32 Все жители Одесской области снова со светом. Все благодаря слаженной и профессиональной работе специалистов ДТЭК и Укрэнерго. 14:58 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном "формулу мира" в Украине. Также поднимался вопрос о путях ускорения доставки артиллерийских боеприпасов, отметил Кулеба. 14:57 Захватчики действительно готовятся к обороне во временно оккупированном Крыму. Об этом рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий и добавил, что на территории полуострова россияне разместили около 90 боевых самолетов, 60 боевых вертолетов. Они строят фортификационные сооружения, готовят линии обороны и создают оборонную группировку. 14:49 Эстония отправит в Украину снайперское оружие и спецснаряжение. Они поступят в очередной пакет военной помощи. К слову, новый пакет Эстонии будет включать в себя полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Кроме того, передадут медицинское оборудование. Его общая стоимость – 494 300 евро. 14:41 В ОК "Юг" сообщили, что враг наращивает присутствие в Черном море. Известно, что россияне вывели в Черное море 21 корабль, в том числе 5 ракетоносителей с общим залпом 32 "Калибра". 14:30 По словам польского президента Анджея Дуды, в ближайшие дни Киев получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Остальные самолеты сейчас готовят к отправлению, они будут переданы через время. 14:12 У Путина все еще есть поддержка ряда стран и лидеров мира. Журналисты The Economist составили целый рейтинг "друзей" агрессора. В него вошли 39 государств, в том числе Беларусь, Армения, Кыргызстан, Иран, Таджикистан, Никарагуа, Сирия и Китай. 13:49 Настоятель храма УПЦ МП в Ужгороде получил подозрение от СБУ. Священнослужителя Кресто-Воздвиженского кафедрального собора обвиняют в разжигании религиозной розни. 13:39 Владимир Зеленский подписал указ об освобождении от должности главы Луганской ОВА Сергея Гайдая. Экс-глава Луганской области заявил, что, вероятно, президент готовит для него другую должность. 13:23 В России оккупанта, признавшегося, что убил "мирного", судят за "дезинформацию об армии". Российский военный суд признал захватчика Даниила Фролкина, который публично рассказал о военных преступлениях войска страны-агрессора в Украине, виновным в распространении "фейков" об армии. Его приговорили к 5,5 года условно. 13:20 В Киеве полиция спасла щенка от жестокой владелицы. Соседи рассказали, что женщина постоянно издевалась над щенком, а также привязывала его к батарее и била. Кроме того, горе-владелица подпаивала собаку водкой. 13:20 В Орловской области России люди якобы заметили вооруженную группу. Информация тщательно проверяется силовиками, но пока ее не подтверждают. 12:56 Украинские воины уничтожили штурмовую группу российских оккупантов на Бахмутском направлении. Потери врагов подтвердили и перехваченные разговоры захватчиков.

В Полтаве у животного обнаружили бешенство. Поэтому на некоторых улицах города определили карантинные ограничения.По словам Михаила Подоляка, ВСУ за время противостояния уничтожили на Бахмутском направлении наиболее подготовленные остатки оккупационных войск. Позиции ВСУ на этом направлении атакуют мобилизованные, имеющие значительно более низкую боеспособность.16 марта россияне дважды нанесли удар по Константиновке из "Ураганов" кассетными боеприпасами. В результате ранения получили 6 человек, среди которых иностранный волонтер.Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Во время нее он рассказал о ситуации на фронте и поблагодарил Латвию за мощную политическую, оборонную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.Президент отметил, что сейчас критически важно объединить усилия всех партнеров и союзников Украины и в первую очередь в вопросе предоставления необходимого для украинского наступления оружия.Правительство Швеции приняло решение передать Украине 8 гаубиц Archer.В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты готовятся возобновить наступление на Угледар.Россия в очередной раз атаковала Херсон. Она беспилотниками обстреляла двор одного из медучреждений города. К счастью, никто не пострадал.В МИД Украины отреагировали на скандальный закон России касательно гражданства украинцев, согласно которому на временно захваченных территориях Донбасса можно продолжить работать только при одном условии: получив паспорт России.В МИДе заявили, что таким образом Россия пытается легитимизировать попытку аннексии захваченных украинских территорий и незаконную паспортизацию их жителей.Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В нем он проинформировал о ситуации на фронте и обороне Бахмута. Также президент и премьер-министр обменялись мнениями по поводу последних международных мероприятий.Владимир Зеленский заявил: "Как всегда, есть конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины".СБУ нейтрализовала три схемы уклонения от мобилизации в Киеве, а также во Львовской и Закарпатской областях. Среди задержанных – чиновник Министерства обороны. Пятерым организаторам схем сообщено о подозрении, им грозит до 5 лет тюрьмы.Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "Рамштайн-10" имел две особенности. Речь идет прежде всего о приоритизации, то есть, что нужно Украине здесь и сегодня. А также о конкретике от каждой страны, сколько и что она предоставит именно в рамках приоритизации.Во временно оккупированной Донецкой области оккупанты выпустили из исправительной колонии женщин. Им пообещали выход на свободу в обмен на работу на фронте, которая должна предусматривать только вытаскивание тел погибших с поля боя. Однако женщин готовят на полигоне более месяца, поэтому есть риск, что на самом деле их готовят к участию в боевых действиях.Российские оккупанты продолжают массово воровать имущество из объектов государственных учреждений и предприятий и жилищ гражданского населения на временно оккупированной территории Украины. Так, на прошлой неделе "обыскивали" населенные пункты: Раздольное, Каланчак, Новая Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области, сообщили в Минобороны.ВСУ сбили на Востоке Украины модернизированный китайский беспилотник. Речь идет о Mugin-5, который использовали оккупанты.В Киев прибыл премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.В Донецкой области разоблачили двух женщин, которые "сливали" российским оккупантам позиции Вооруженных Сил Украины под Бахмутом. Теперь им грозит серьезный срок.В Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничного управления ФСБ в Ростовской области. Очевидцы сообщают, что перед пожаром якобы был слышен звук взрыва. Однако впоследствии российские чрезвычайники объяснили, что причина – возгорание электропроводки.Директору частной компании сообщили о подозрении. По данным следствия, он снабжал военных некачественными бронежилетами.В телеграм-канале "Бахмутский демон" украинский военный сообщил, что появилась надежда на перелом в Бахмуте: "Докладываю. Появилась надежда на перелом ситуации в Бахмуте в нашу пользу. Пока она призрачная, но она есть".На временно оккупированной территории в последнее время разведка фиксирует все больше информации об "эвакуации" семей российских окупантов и предателей. Речь о Запорожской области и Крыме.Украинские защитники сковали российских террористов в Бахмуте. Об этом заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.Российские военные продолжают атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе. Для противостояния им Израиль согласовал продажу систем, помогающих глушить "Шахиды".Российские оккупанты в значительной степени замедлили свои наступательные действия вблизи Угледара. Британская разведка связывает это с колоссальными потерями, которые понесли там захватчики на протяжении предыдущих неудачных попыток штурма.

09:30 Руководитель Харьковской ОВ показал последствия обстрела Харьковщины.

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Харьков и приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Богодуховского районов.

В Харькове в результате удара ракетой С 300 повреждено образовательное заведение, несколько автомобилей и выбиты окна в жилом многоэтажном доме. К счастью, без пострадавших.

Оккупанты 15 марта обстреляли Харьков / Фото мз телеграма Олега Синегубова

На фронте погиб уроженец Хоросткова Тернопольской области Василий Шевчук. Герой ушел воевать почти в 60 лет.В Борисполе на одной из АЗС вспыхнул пожар. По данным ГСЧС, над укрощением огня работали 16 единиц техники и 60 человек. По предварительной версии, загорелся бензовоз. Окончательную причину возгорания еще устанавливают.В Украине начали объявлять воздушную тревогу – сначала на Востоке, а затем во всех областях. Причина – взлет российского МиГ-31К – ракетоносителя Х-47м2 "Кинжал" на территории Беларуси. В 10.35 начались отбои.США хотят поскорее отправить Украине необходимую технику на поле боя. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что терять время нельзя. Politico пишет, что американцы уже тренируют наших защитников перед большим весенним контрнаступлением ВСУ.Подполковник в отставке Дэн Хэмптон, которого называют "самым смертоносным" пилотом F-16, заявил, что готов защищать небо над Украиной.

08:11 За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери российской армии составляют – 162 560 единиц личного состава.

Потери россиян по состоянию на 16 марта / Инфографика Генштаба

Несмотря на открещивание России от продолжения "частичной" мобилизации, повестки россияне продолжают получать. По крайней мере, 35 военкоматов в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области продолжают их рассылать.Ночь в Днепропетровской и Николаевской областях прошла без обстрелов. Об этом отчитались руководители областных военных администраций.В боях за Бахмут погиб известный историк, археолог, преподаватель, экскурсовод и патриот Юрий Коваленко. Весной 2022 года он защищал Черниговскую область, а параллельно – защитил диссертацию.По данным разведки Великобритании, с мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тысяч вагнеровцев и регулярных российских военных,В ISW считают, что установка дополнительных ПВО в России вызывает внутреннюю негативную реакцию. В частности, недовольство вызвано тем, что их устанавливают в районах, где не должно было происходить военных действий. Также ради этого Кремль решил вырубать целые леса, что тоже вызвало критику.Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку по ситуации на фронте. Основные усилия противник сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил более 75 атак на указанных направлениях.Угледарское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Российские оккупанты сконцентрировали там максимум усилий, даже морскую пехоту и спецподразделения.Согласно последнему опросу Центра Разумкова, среди политиков и публичных деятелей больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому. После него, в топе: Сергей Притула, Михаил Подоляк, Виталий Кличко и Алексей Данилов.МВФ в ближайшее время объявит о кредитной программе для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов.Жители Белгорода традиционно проснулись от взрывов. Местные власти заявили, что силы ПВО якобы сбили 2 ракеты. Тем временем в районе местной ТЭЦ и железнодорожного вокзала начался пожар.В США заявили, что Россия разрабатывает наступательное биологическое оружие. При этом Кремль продолжает активно винить Украину в аналогичной деятельности, чтобы замести следы.На сайте президента появилась петиция с просьбой присвоить солдату Калиневичу Михаилу Ярославовичу звание Героя Украины. Автор петиции – Калиневич Максим Михайлович, сын погибшего защитника.