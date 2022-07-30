Зима близко: как Европа готовится пережить российский газовый шантаж

Европа стала на сторону Украины, когда россия коварно начала полномасштабную агрессию против нашего государства. За это путин решил наказать Европу и перекрыть ей газовый вентиль.

Из-за того, что россия использует энергоносители как рычаг влияния, во многих странах Европы власти стараются сократить спрос.

Призрак холодной зимы Как Германия лишается зависимости от путина и российского газа

Темные времена

В восточной Франции в полночь несколько десятков сел выключают уличный свет, Барселона предлагает оценку эффективности дома, а Варшава субсидирует домохозяйства, заменяющие печи на ископаемом топливе тепловыми насосами, пишет New York Times.

Война россии в Украине повлекла за собой стремительный рост цен на нефть и газ, владимир путин демонстрирует готовность использовать российские энергетические ресурсы как оружие, поэтому города Европы находят разные способы сократить потребление энергии.

Германия – крупнейший потребитель российского газа, поэтому она уязвима к российскому энергетическому давлению. Однако и другие страны ощутили высокие цены и ограниченные поставки.

Суровость или мягкость предстоящей зимы будет ключевым фактором. Мягкая зима в Европе снизит мировой спрос на газ, как и продление карантина, связанного с COVID-19, в Китае, который является крупнейшим потребителем газа в мире. И напротив, суровая зима увеличит спрос и приведет к еще большему росту цен.

Больше всего от проделок путина может пострадать Германия / Фото Getty Images

Пора повзрослеть

Но европейские страны ждут хорошей погоды. Стремясь ускорить свою энергетическую независимость от россии, Италия рассматривает Алжир как потенциального нового поставщика газа, наращивает использование возобновляемых источников энергии и вернулась к углю, чтобы освещать дома и чтобы мог работать бизнес.

Важно Как газовый шантаж россии вызвал прозрение в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что его страна должна подготовиться к полному прекращению поставок российского природного газа. Он заявил, что правительство подготовит взвешенный план ограничения использования энергии для преодоления дефицита газа.

Макрон отметил, что развитая атомная энергетика Франции делает ее менее уязвимой, чем некоторых ее европейских соседей. Этот намек касался Германию, которая фактически является заложницей газового шантажа, поскольку ее экономика критически зависит от поставок энергоносителей из россии.

россия использует энергию, как она сейчас использует вопросы продовольствия, как оружие в войне,

– заявлял ранее Макрон.

В начале июля премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила законодателям, что страна ренационализирует энергетический гигант Électricité de France, производящий большую часть электроэнергии в стране и управляющий всеми атомными станциями.

Экология или выживание

В Бельгии правительство отменило решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики до 2025 года и продлило срок службы двух реакторов еще на десять лет.

А правительства Австрии и Нидерландов приняли меры по переходу на электростанции, работающие на углях, которые были либо закрыты, либо планировалось постепенно прекратить их работу.

Эти действия вызвали обеспокоенность тем, что усилия Европейского Союза достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году не будут выполнены. Очень похоже, что Европе придется выбирать – или энергетический переход, или замерзнуть.

Третий вариант –подчиниться путину, отдать ему Украину и снять санкции –на самом деле вариантом не является, ведь в Европе уже все поняли, что сумасшедший диктатор не остановится, если его не остановить.

Важно путин не остановится, пока не будет остановлен, – Кулеба написал мощную статью для New York Times

В Европе поняли, что путин сам не остановится / Фото Getty Images

Законодатели в Польше поддержали меры, позволяющие им увеличить свои газовые хранилища и ослабить правила торговли топливом.

Британская национальная энергосеть предложила оценку своего ожидаемого ограниченного энергоснабжения этой зимой, отметив в отчете, что страна не зависит от российского газа так, как остальная Европа, но может столкнуться с очень высокими ценами.

В то же время в Британии уверены, что справятся со слишком дорогой и непредсказуемой ценой на энергоносители и смогут избежать любых перебоев за счет отсрочки закрытия угольных электростанций.

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