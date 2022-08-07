Плюньте на геополитические страсти

Китай давно интересует меня как дееспособная альтернатива европейской цивилизации. Но китаеведом себя совершенно не считаю.

Театр для простаков

Поэтому перед визитом Нэнси Пелоси на Тайвань просто высказался, что ничего серьезного там не приключится. А будет нечто вроде американского реслинга, который есть театр для простаков.

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А все потому, что и Китай, и США способны мыслить и действовать стратегически, а не с бодуна, как недоимперия рф.

Значительно больше, чем далекий Тайвань, меня волнует происходящее в Песках и под Авдеевкой, а также назревающее в районе Кривого Рога.

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У Тайваня все плохо

Хотя бы потому, что у Тайваня все очень неплохо с авиацией, танками, артиллерией и всем прочим, необходимым для отражения агрессии.

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