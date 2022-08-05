Элите российских сил ничего не удалось на Изюмском направлении, – военный эксперт

российской армии не удалось достичь поставленных задач на Изюмском направлении. Сейчас войска агрессора вынуждены выбирать между тем, продолжать наступление на Востоке Украины или защищаться на Юге.

Реализовывать оба сценария им не хватит сил. На это влияют и действия наших подразделений. Об этом 24 каналу рассказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований.

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Какая ситуация на фронте

По его словам, сейчас, вероятнее всего, россияне бросают те силы, которые у них есть, на оборону временно оккупированных рубежей на Юге. Там они собираются сопротивляться.

Кроме того, они не могут снять все группировки сил на Востоке. Безусловно, боеспособное войско оставили еще в направлении Бахмута, чтобы там тоже наступать.

При этом перед украинскими силами обороны открываются возможности на Юге. Так же и позиции на Изюмско-Харьковском направлении. Там удалось несколько отодвинуть линию столкновения и вытеснить противника, сказал Мусиенко. Даже возможно, удалось прервать пути логистического обеспечения врага.

Поражение россиян

Дело в том, что именно на направление Изюма перекидывались едва ли не самые боеспособные подразделения российских войск. Они достаточно активно развивали наступательные действия в направлении Славянска. Часть пошла на Изюм – Барвенково.

Элите российских сил ничего не удалось на Изюмском направлении. Их сдержали, оттеснили. И сейчас даже есть некоторые предпосылки, чтобы их отжимать дальше,

– сказал Мусиенко.

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Отметим, что в Институте изучения войны недавно сообщали, что российские оккупанты начали перекидывание своих войск по территории Украины. Поэтому Вооруженные Силы Украины могут начать контрнаступление в Харьковской области. Речь идет об Изюмском направлении.