Эпифаний отметил, что Залужный уверенно стоит во главе нашей армии, наших защитников, воюющих со злом и тьмой. В то же время митрополит верит, что с Божьей помощью Украина непременно справится с врагом.
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Вера и армия объединились ради общей цели
Залужный также уверен, что с верой в Бога Украина преодолеет всех врагов.
Бог и правда на нашей стороне, потому Украина победит!
– сказал Главнокомандующий.
Эпифаний подчеркнул, что украинцы уже добились многих побед, разрушив планы кремлевского тирана.
"Мы сплотили вокруг себя десятки стран, цивилизованный мир, людей доброй воли, которые вместе с нами противостоят российскому тирану и его террору", – сказал митрополит.
Во время встречи Залужный наградил Эпифания нагрудным знаком "За содействия войску". В то же время митрополит вручил Главнокомандующему орден святого Юрия Победоносца.
Он символизирует святого, известного как победителя зла, лжи, человеческой ярости, помощника в борьбе с силами тьмы.
Эпфаний подчеркнул, что "военная служба и защита родного народа есть Богом благословенным делом", а наши военные выполняют свое призвание, жертвенно защищать ближних.
Последние заявления Залужного о войне
- Главнокомандующий ВСУ дал интервью The Economist. Он сообщил, что Россия готовит 200 тысяч человек, чтобы осуществить новое наступление на Киев. Следовательно, Кремль провел не частичную, а полную мобилизацию.
- По мнению Залужного, россияне могут наступать в январе или весной на Востоке, с Юга или даже из Белоруссии. Генерал рассказал, что ВСУ готовят большую операцию, но нужно больше оружия: 300 танков, 600 – 700 БМП, 500 гаубиц.
- Как отметил Залужный, Крым является главным в окончании войны с Россией. Для освобождения полуострова нужно преодолеть расстояние 84 километра до Мелитополя.
- Главнокомандующий также сказал, что у украинцев нет других вариантов, как убивать россиян, поскольку те пришли как оккупанты. Однако Залужный не относится пренебрежительно к врагу.
- Генерал сообщил, что с 24 февраля уволил 10 украинских генералов. Кроме этого, один совершил самоубийство.